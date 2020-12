Fusion Société Générale-Crédit du Nord : que va devenir la Banque Tarneaud à Limoges ?

C'est l'une des annonces fortes de cette fin d'année dans le domaine bancaire : la Société Générale et le Crédit du Nord ont rendu public, ce lundi, la fusion de leurs deux groupes. Ce projet, nommé "Vision 2025", doit permettre de proposer un ensemble combiné de près de 10 millions de clients. Selon le communiqué de la Société Générale, il s'agit de "d'être un des leaders en matière de satisfaction auprès de notre clientèle cible". Et avec 10 millions de clients partout sur le territoire, l'ensemble serait la 4ème banque française.

De manière plus pragmatique, il s'agit d'un mariage de raison. Les deux réseaux fusionnent pour des raisons économiques : 600 agences vont fermer sur un total de 2 100 en France. Les agences ciblées seront celles qui se trouveront dans un rayon d'un kilomètre. Autrement dit, une agence d'une banque du réseau Crédit du Nord à moins d'un kilomètre d'une banque Société Générale ne pourra pas subsister et vice-versa. De plus, cette nouvelle entité ne prendra pas le nom de Société Générale : le groupe national n'imposera pas sur tout le territoire son hégémonie, et une nouvelle marque ne sera pas créée. Cela pourrait être un système régionalisé.

Un projet qui "fait peur" à un certain nombre de collaborateurs

Ce projet a été défendu ce mardi matin devant les salariés de la Banque Tarneaud à Limoges par son PDG, Benoît Vandermarcq. "Je ne minimise pas les inquiétudes des uns et des autres" explique le chef d'entreprise. "On avait des craintes au départ que le gros mange le petit. Si vous regardez le projet, _je suis assez fier de voir que c'est équilibré"_souligne Benoît Vandermarcq. Du point de vue des syndicats, on reconnait qu'il y a du positif. Mais "difficile de se prononcer tant que nous n'avons pas le projet définitif" insiste Franck Torres, délégué syndical SNB à la Banque Tarneaud, qui reconnait pour autant que l'annonce de ce projet "fait peur et angoisse un certain nombre de collaborateurs".

"il n'y aura pas de casse sociale" assure le PDG de la Banque Tarneaud

Symboliquement, les salariés se demandent si le siège de la banque historique, fondée il y a plus de 210 ans à Limoges, restera dans la préfecture de Haute-Vienne. Pour l'instant, le PDG Benoît Vandermarcq ne peut s'y engager, même s'il assure qu'il fera tout pour qu'il le reste. Une centaine de salariés sont concernés à Limoges. Néanmoins, l'agence, rénovée cette année, sera bien conservée rue Turgot. L'étude des experts rendra son verdict courant 2021. Les deux groupes se donnent deux ans pour réfléchir au contour de ce rapprochement.

Néanmoins, le patron s'engage sur une chose : "il n'y aura pas de casse sociale." Des passerelles seront organisées entre les deux banques rassemblées explique le dirigeant. La CFDT, de son côté, en est moins sûr. "Il y aura des départs contraints, assure-t-on au syndicat, ne serait-ce parce que des services seront délocalisés et que tout le monde ne pourra pas ou ne voudra pas demander une mutation".

En Limousin, il y a actuellement 306 collaborateurs à la Banque Tarneaud. 22 agences y sont situées, dont 14 en Haute-Vienne.