Futur centre commercial de Béner : "Il est encore temps d'arrêter ce projet inutile"

Les opposants à la future zone commerciale de Béner, au Sud Est du Mans, ne désarment pas. Ils organisent samedi 31 août une journée de mobilisation pour dénoncer un projet qu'ils jugent inutile et dangereux pour l'environnement.

Le Mans, France

C'est un feuilleton qui dure depuis plus de quatre ans. Le face à face entre les partisans et les opposants de la zone commerciale de Béner. Un espace de 35 hectares au sud est du Mans qui doit accueillir, entre autres, un nouvel hypermarché Leclerc, 60 boutiques et surtout Ikéa. Ce mercredi, un nouveau recours contre le permis d'aménager la zone de Béner est examiné par le tribunal administratif de Nantes. Jusqu'à présent, la plupart des actions en justice menées contre le projet Ikéa-Leclerc ont été retoquées. Mais les anti-Béner restent mobilisés. Samedi, quatre associations organisent une journée de mobilisation pour dénoncer un projet qu'ils jugent inutile et dangereux pour l'environnement. " C'est un projet nocif écologiquement" tonne Arnaud Ripoche, un des membres d'Alternatiba. "Il artificialise des terres qui sont cultivables. Ce qui entraînera une destruction de la bio diversité. C'est un projet d'un autre âge alors qu'on promeut une agriculture bio et locale. Regardez ce qui se passe en Amazonie, les immenses feu forêts ou les périodes de canicule. Il y a une urgence écologique. On ne peut pas promouvoir ces grandes zones commerciales et préserver la Terre. Il y a aussi les risques de pollution". Un recours portant sur l'arrêté préfectoral sur la loi sur l'eau sera examiné à l'automne

Béner doit être un enjeu des élections municipales

Les opposants à la future zone commerciale mettent la pression à quelques mois des élections municipales (15-22 mars 2020). "Nous voulons mettre le sujet sur la table. Il faut que les candidats et les élus se positionnent. On les invite à débattre. Il est encore temps de mettre un terme à ce projet inutile économiquement dans une agglomération déjà saturée de zones commerciales". L'abandon de l'aéroport de Notre Dame des Landes près de Nantes prouve que c'est possible. Les anti-Béner invitent les sarthois à se mobiliser samedi et à manifester sur le site rebaptisé Jardin à défendre.