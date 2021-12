Futur nom du MMArena : les propositions originales des auditeurs de France Bleu Maine

Lors du dernier conseil municipal du Mans, Stéphane Le Foll, le maire, a annoncé la non-reconduction du contrat de naming qui liait depuis dix ans les MMA et Le Mans Stadium, concessionnaire du grande stade manceau. Le groupe d'assurance sarthois ne souhaite plus associer son nom à celui de l'enceinte du Mans FC. Le MMArena va donc changer de nom à la fin de l'année. LMS prospecte pour trouver un nouveau namer. En attendant que le dossier aboutisse, les auditeurs de France Bleu Maine rivalisent de propositions originales.

Les nostalgiques

Il y a par exemple de la période Muc 72. Pépito IL Pagliaccio propose ainsi le Bollée Stadium en référence à l'ancien stade des Sang et or. Pour Manu Xcell Spartan, cela pourrait d'ailleurs être simplement le Stade Léon Bollée, un retour aux origines que propose aussi Laurence Beucher.

Lier le nom du stade au territoire

Il y a aussi des propositions plus simples en lien direct avec la ville ou le territoire. Le Mans Stadium ou Stadium du Maine pour Frédérick Lancellin, le Stade du Maine pour Damien Meziere, Le Maine Arena selon Arno Cdrs, le Cénomarena pour Philippe Maurice Roger, Le Mans Métropole Stadium, "une pensée pour les milliers de cotisants", lance Adrien Mille ou encore Le Mans Arena, "donc LMArena, une seule lettre à changer" suggère Nicolas Le Bayon.

Les références au patrimoine sarthois

D'autres aimeraient une référence à un autre pan de notre patrimoine sarthois à savoir les rillettes. Bordeau Chesnel Olympique Stade serait bien estime Antoine Michelin. Olivier Grouhel vote pour Rillettes Stadium. On aime beaucoup aussi Le temple intergalactique de la rillette de Sylvain Guitz. On trouve aussi le Rillettes Horner de Clément Altermovic. Certains pensent également aux volailles sarthoises : Les poulets de Loué Stadium évoque Arnaud Mauboussin ou le drôle Mainetucky fried chicken Stadium de Pauleto Gatoazul.

Du fait de sa localisation à proximité du circuit des 24 heures du Mans, il y a aussi plusieurs propositions liées aux sports mécaniques : Bugatti Arena souhaite Tom Guillon, Stade Henri Pescarolo ou Stade Jean Rondeau pour Damien, Stade du Tertre rouge pour Pier Ros, Stade des Hunaudières pour Stéphane Herlin et Bruno Loison ou Hunaudières Stadium pour FatDav Tatoo Ginette, Le Mans 24h Arena pour Bernard Retout.

Les propositions ironiques

Et puis, il y a des propositions plus grinçantes comme celles en rapport avec les résultats du Mans FC. On trouve ainsi Le stade de la Louze de Jean Luc Paquier, le Stade terminal de Sylvain Legros, le Stadium des brêles s'amuse Alain Fouqueray, Stade Seguin "avec le nombre de chèvres" ironise Matthieu Poussin, La Chèvrerie pour Nicolas Rainto ou le Chavroux Stadium de Romain Hervé, le Stade des p'tits joueurs de Tony Pssn.

Enfin, on compte un bon nombre de suggestions liées à l'histoire chaotique du stade qui n'a connu que deux saisons et demi de ligue 2 en dix ans. Impôts Stadium selon Stéphane Bouvet, Impôts locaux Stadium précise Charly Lorréard Stade Henry Legarda dit Don Pier car "c'est grâce à lui si on en est là aujourd'hui", tacle Guillaume Chanteau. Gouffre Arena ? demande Bruno Lemarchand, Le stade du gouffre propose Houdu en écho, L'inutile Arena ajoute Laurent Chailleux, Jean-Claude BoulArena pour Olivier Gastineau, Stade Jean Claude Boulard pour Pat Ibullaire, Stade Jérôme Cahuzac lance Cyril Ballouard, Le Foll Stadium pour Christophe Burgin.

Enfin dans la catégorie "jeu de mots", on retiendra la Mac Arena de Jean Luc Crochard, le Parc des Pinces de Henri Hette.