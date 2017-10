Futur quartier Interives : les travaux du nouveau bâtiment de la CCI ont commencé

Les travaux du futur bâtiment Citévolia à Fleury-les-Aubrais ont débuté la semaine dernière. Citévolia accueillera la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret. Le déménagement est prévu pour mars 2019.

Citévolia va venir s'intégrer dans le futur quartier Interives à Fleury-les-Aubras. Le bâtiment va s'implanter sur la friche de Rivierre-Casalis, et si la Chambre de commerce et d'industrie a décidé de déménager ici, ce n'est pas un hasard. En 1949, déjà, la CCI du Loiret était liée à l'ancienne zone industrielle André Dessaux. "Symboliquement, c'est la première zone industrielle de France, créée et gérée par la CCI", rappelle Jerry Gras, son trésorier, qui poursuit : "Ça a un sens aussi, puisqu'on a tendance à dire que le tertiaire remplace un peu l'industrie pour les emplois de demain. Là, on est en plein dans cette logique."

"Il faut toujours un premier pour lancer les choses" - Jerry Gras, trésorier de la CCI du Loiret

A terme, en 2035, le futur quartier Interives regroupera 3.000 logements et 200.000m² de bureaux, commerces et équipements publics. Avec l'idée de créer un grand pôle d'attractivité à une heure de Paris. Un téléphérique va également permettre de rejoindre la gare SNCF. "Quand on crée un quartier comme ça, il faut toujours un premier pour lancer les choses", explique Jerry Gras pour qui la CCI, avec cette installation, "est dans son rôle d'incitateur".

Les premiers coups de pelle ont été donnés la semaine dernière. © Radio France - Etienne Escuer

Avec Citévolia, la CCI se veut plus accessible qu'actuellement, place du Matroi, à Orléans. Là, elle va disposer d'un équipement sur mesure, que détaille Jerry Gras : "7.000m², dont 5.000m² dédiés à la CCI et ses partenaires, avec de nombreuses salles de réunion ou de visio-conférence, un amphithéâtre, des salles de cours pour les formations... Le bâtiment a été dessiné pour répondre aux besoins des entreprises."

Quel avenir pour le bâtiment de la place du Martroi ?

Si tout se passe bien, la CCI devrait donc quitter son siège orléanais en mars 2019. Le bâtiment de 2.600m² au total aura plusieurs vocations : il accueillera notamment 500m² de commerces au rez-de-chaussée, une vingtaine de logements représentant 1600m² du deuxième au quatrième étages, ainsi que des bureaux. L'office de tourisme d'Orléans s'installera lui aussi dans le bâtiment.

Selon Stéphane Ménéghel, gérant d'Isseo Développement, les travaux pourraient débuter en mai 2019. "L'ouverture de la cellule commerciale se fera sans doute fin 2019", explique le promoteur, qui pense que la mairie d'Orléans sera "dans le même timing pour ouvrir l'office de tourisme". En revanche, pour les logements, il faudra attendre encore un peu. Leur livraison n'est pas prévue avant le deuxième trimestre 2020.

L'actuel bâtiment de la CCI du Loiret. © Radio France - Etienne Escuer

Le restaurant La Renaissance, lui, continuera d'occuper une partie du rez-de-chaussée. Stéphane Ménéghel refuse pour l'instant de communiquer le nom des enseignes commerciales qui pourraient s'installer, tant que rien n'est signé. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas de la restauration, l'offre est jugée suffisante sur la place du Martroi.

La façade et la toiture inscrites aux Monuments historiques

Le promoteur devra toutefois respecter plusieurs contraintes techniques. Le bâtiment date de 1864, ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser problème pour ses occupants, comme le confirme Jerry Gras, le trésorier de la CCI : "Il est très joli mais comme tout bâtiment ancien, il coûte cher à l'entretien. Il n'est pas facile d'accès et est cher à chauffer parce que haut de plafond."

En 1937, la façade du bâtiment place du Martroi a été inscrite aux Monuments historiques. Le permis de construite a donc été revu par un Architecte des Bâtiments de France. Ce dernier a demandé au promoteur de faire un toilettage de la façade et de changer certaines pierres. Toutes les huisseries seront également refaites, à l'identique. Outre la façade, le toit est lui aussi inscrit et devrait retrouver son aspect originel. "Il est en très bon état", confie Stéphane Ménéghel. "Mais on va recréer deux petites lucarnes qui existaient auparavant", explique-t-il. Concernant le prix de vente du bâtiment, ni la CCI, ni le promoteur n'ont souhaité communiquer.