Châteauroux, France

Le plus gros chantier de la mandature de Gil Avérous vient de commencer à Châteauroux : la construction de Balsanéo, futur centre aquatique de l'agglomération. Un chantier à plus de 33 millions d'euros TTC. Le financement vient officiellement d'être bouclé et la première pierre a été posée par les élus vendredi dernier 6 juillet. Voici l'essentiel du calendrier 2018.

400 pieux installés, trois grues

Pose de la première pierre du futur centre aquatique Balsanéo de @Chateauroux36, ouverture prévue à l’été 2020 @GilAverous@ChateaurouxOTpic.twitter.com/5vbZwubPFr — France Bleu Berry (@FB_Berry) July 6, 2018

Juillet et août : tous les travaux de voirie et de préparation pour le gros oeuvre (réseaux et fondations), travaux de dépollution

: tous les travaux de voirie et de préparation pour le gros oeuvre (réseaux et fondations), travaux de dépollution Septembre : début des travaux de maçonnerie, 400 pieux installés, c'est-à-dire les fondations spécifiques en béton pour supporter l'équipement

début des travaux de maçonnerie, 400 pieux installés, c'est-à-dire les fondations spécifiques en béton pour supporter l'équipement Octobre : première grue installée début octobre, deux autres grues installées en novembre

première grue installée début octobre, deux autres grues installées en novembre Automne : début de la construction des bassins, livraison prévue en mai 2020

début de la construction des bassins, livraison prévue en mai 2020 L'agglomération organisera des visites de chantiers pour les riverains tous les deux mois le week-end, les premières visites auront lieu en septembre.

Financement bouclé

Le financement est désormais bouclé par l'ensemble des partenaires : 33,56 millions d'euros TTC (20,6 millions d'euros pris en charge par Châteauroux Métropole, près de 13 millions financés par l'Etat et les collectivités). Le prochain gros chantier de l'agglomération concerne celui de la Cité du Numérique (6 millions d'euros) dont la première pierre sera posée en octobre à côté du projet Balsanéo, également sur le site Balsan.

C'est par ailleurs confirmé : il y aura bien un bassin de 50 m à l'extérieur avec cinq couloirs d'eau et à l'intérieur un bassin de 25 x 25 m avec dix couloirs d'eau et un autre bassin de 25 m avec quatre couloirs d'eau pour les échauffements et la récupération.