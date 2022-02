Future plateforme colis en Gironde : La Poste vante "une technologie de pointe", SUD-PTT parle de "fake news"

Fin 2023, La Poste ouvrira sa nouvelle plateforme Colissimo en Gironde. Le futur centre de tri et de livraison des colis sera implanté à Cadaujac, à douze kilomètres de l'actuel site installé à Bègles et dont les capacités sont jugées insuffisantes pour absorber le boom du e-commerce, "l'un des principaux moteurs de croissance de La Poste".

La nouvelle plateforme de tri et de livraison de colis couvrira un terrain de plus de 73.000 m2 sur la commune de Cadaujac, à la place de l'ancienne base régionale de l'enseigne Lidl.

Jusqu'à 19.000 colis traités par heure

Situé au bord de l'A62 à la sortie Martillac, cet entrepôt de 22.500 m2 bénéficiera d'une "technologie de pointe" selon La Poste, notamment un trieur capable de traiter "jusqu'à 19.000 colis par heure", soit deux fois plus que l'équipement utilisé à Bègles. Cet équipement "ultra moderne" permettra de "réaliser directement la préparation des tournées de livraison au plus près des colis, garantissant ainsi les délais de livraison et une empreinte carbone réduite."

La plateforme Colissimo Aquitaine sera le premier site de La Poste (hors Ile-de-France) à combiner activité de tri des colis et livraisons pour la zone sud de Bordeaux.

Le syndicat Sud-PTT s'inquiète des conditions de travail

Quand la direction de La Poste vante un entrepot "ultra moderne" et de "dernière génération", Sud-PTT dénonce "une fakenews". "Dès que l'inspection du travail est venue, elle a réclamé l'installation d'un extracteur d'air dans la mesure où les camions des sous-traitants démarrent dans le hangar, affirme Xavier Dauga, secrétaire départemental du syndicat en Gironde. La Poste a dit que c'était trop cher et a simplement posé une sonde sauf que la sonde qui détecte les gaz d'échappement, on la débranche parce que ça fait trop de bruit."

"Et on passe de 125 à 80 postiers !"

Sud-PTT déplore également la suppression de 45 postes lors du transfert de plateforme de Bègles à Cadaujac et le recourt à "davantage d'intérimaires". "Ça, ce n'est pas une amélioration, ce sont des suppressions d'emploi".