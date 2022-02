Future prison des Groues : la métropole d'Orléans refuse toujours de faire les travaux de voierie

Le bras de fer était prévisible : il aura bien lieu. La métropole d'Orléans refuse toujours de faire les travaux de voierie nécessaires pour enfin lancer le chantier du nouvel établissement pénitentiaire prévu dans le quartier des Groues - chantier qui devait débuter au 2ème semestre 2020 pour une mise en service en 2022. Cette prison, de type SAS (Structure d'accompagnement vers la sortie) doit accueillir 120 détenus en fin de peine pour préparer leur retour à la vie civile, dont 30 sous le régime de la semi-liberté.

Le délai expirait hier à minuit

Comme révélé par nos confrères de la République du Centre, l'APIJ, l'agence publique pour l'immobilier de la justice, qui conduit ce projet au nom de l'Etat, a adressé en début d'année à la métropole une mise en demeure pour effectuer ces travaux - qui consistent notamment à dévier une canalisation d'eaux pluviales. Selon nos informations, le délai courait jusqu'au mercredi 2 février à minuit. Or rien n'a été entrepris. La promesse de réaliser ces travaux figurait pourtant dans l'acte de vente du terrain, que la métropole avait signé avec l'Etat en 2019.

La justice bientôt saisie ?

Que peut-il se passer à présent ? Dans son courrier, l'APIJ écrivait noir sur blanc : "A défaut de mise en œuvre des engagements contractuels, l'APIJ agissant au nom et pour le compte de l'Etat fera valoir ses droits auprès de la juridiction compétente". En clair : obtenir de la justice qu'une injonction de travaux soit prononcée, sous peine d'astreinte financière. Cette menace sera-t-elle mise à exécution ? Le tribunal administratif sera-t-il saisi ? Sollicitée, l'APIJ n'a pas été en mesure de nous répondre.

Pas de précision officielle, non plus, du côté de la métropole : "Nous devons en discuter prochainement entre élus", indique-t-on sobrement, rappelant que la ville d'Orléans avait proposé une alternative au projet en juin dernier, alternative qui ne semble pas avoir été examinée par l'Etat. Il pourrait être tentant de jouer la montre à quelques mois de l'élection présidentielle, dans l'espoir que celle-ci permettre de rebattre les cartes. "Tant que la première pierre n'est pas posée, le projet n'est pas irréversible", veulent croire certains élus, persuadés aussi que l'Etat n'osera pas saisir la justice avant le scrutin du 10 et 24 avril.

Le chantier de la prison des Groues éait censé débuter lors du second semestre... 2020 - DR Champenois Architectes

D'autres soulignent au contraire que Bouygues Construction, choisi comme maître d'œuvre dans ce dossier, serait aussi en droit de réclamer une indemnisation, puisque le chantier n'a toujours pas commencé et qu'il porte sur 25 millions d'euros... D'autres, enfin, aimeraient bien que la question de la détention et de la réinsertion soit évoquée par les candidats au cours de l'élection présidentielle, le projet des Groues étant peut-être, finalement, un cas d'école....