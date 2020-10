"Futuroscope 2025" : un plan d'investissement de 300 millions d'euros

"Le Futuroscope s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire" annonçait l'invitation à la conférence de presse organisée ce lundi 12 octobre. Avec un plan d'investissement de 300 millions d'euros, le parc d'attractions ne manque effectivement pas d'ambitions pour l'avenir. A commencer par la création de trois nouvelles attractions : "Chasseurs de tornades", prévue pour le printemps 2022, "Mission Bermudes", prévue pour le printemps 2024,et une troisième dont le nom reste secret pour l'instant.

Ces trois nouvelles attractions majeures ont été envisagées comme de véritables expériences immersives. L'attraction "Chasseurs de tornades" emmènera par exemple les visiteurs au cœur d'une tornade à l'aide d'une plateforme circulaire en mouvement pouvant accueillir plus de 100 personnes.

Le parc compte également soigner les abords des attractions et s'étendre en dehors du site-même du parc avec "le resort" où l'on trouvera deux nouveaux hôtels, un restaurant et un parc aqualudique.

Les deux concepts hôteliers seront réalisés autour de thématiques. Station Cosmos ouvrira au printemps 2022 : un hôtel trois étoiles de 76 chambres imaginé comme une base spatiale. L'écolodge ouvrira au printemps 2023. Pensé comme un hébergement insolite et écologique il sera réalisé dans un environnement entièrement végétalisé.

650.000 visiteurs supplémentaires par an

A travers ces nouveautés, le Futuroscope espère relancer sa fréquentation en atteignant 2,5 millions de visiteurs par an (contre 1,9 millions en 2019) et, par ricochet, soutenir l'emploi local. Le Futuroscope estime que 300 emplois directs et 450 emplois indirects et induits seront créés dans la Vienne grâce à ce projet. Le capital de la SA Futuroscope est divisé entre trois partenaires principaux : la Compagnie des Alpes (45%), le département de la Vienne (38%) et la Caisse des dépôts et des actionnariats divers (17%).