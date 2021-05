Futuroscope, Center Parcs : les locomotives touristiques du Poitou se préparent à rouvrir

Selon nos informations, le Futuroscope devrait rouvrir ses portes en juin. Le 9 juin exactement. Le parc de l'image devrait communiquer la semaine prochaine officiellement sur cette date de réouverture. La direction est toujours en attente de précisions du gouvernement, notamment pour savoir si le pass sanitaire (test PCR négatif ou certificat de vaccination) sera obligatoire pour les parcs d'attraction.

Accueillir du public masqué ou imposer aux visiteurs de justifier leur immunité... Ces deux solutions imposent deux logistiques d'accueil très différentes. La seconde est beaucoup plus contraignante mais s'imposera pour le retour dans les stades, les salons et les foires. Difficile pour l'exécutif d'exempter les parcs de loisirs qui "brassent les foules" par essence pour paraphraser Emmanuel Macron. Les discussions sont en cours.

Le Center Parcs hébergera des clients dès la semaine prochaine

Pour le Center Parcs du Bois aux Daims, en revanche, c'est officiel : le site d'hébergement du Nord-Vienne rouvre au public le 10 mai sans limitation de jauge. Il est déjà possible de réserver sur le site Internet du groupe Pierre&Vacances.

Le Center Parcs des Trois-Moutiers. © Maxppp - Agence

Mesures renforcées de nettoyage toutes les deux heures des comptoirs d’accueil et des points de contact, distanciation physique, activités à réserver et payables en ligne ou à la réception, services de livraison renforcés pour les courses et les plats proposés par les restaurants... Le site poitevin s'adapte à la situation sanitaire.

Les curistes autorisés à revenir à la Roche-Posay

Les thermes de Saint-Roch à La Roche-Posay rouvrent le 24 mai avec une jauge limitée : 50% de curistes autorisés, a priori jusqu'à fin juin. Un défi d'organisation pour les équipes de la cure thermale, qui doivent replanifier des centaines de cures annulées pendant les confinements, d'autant que les thermes du Connétable restent quant à eux fermés pour cause de travaux.

La direction attend encore d'avoir des précisions sur le protocole sanitaire à appliquer, qu'il s'agisse du nombre maximal de curistes dans la même pièce ou de la nécessité de présenter un test covid négatif à l'entrée.