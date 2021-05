Futurs Ancêtres : l’entreprise d’une généalogiste professionnelle à Benquet

Fin 2019, Caroline Eyraud-Vaillant se lance. Après avoir été ingénieur informatique, elle devient généalogiste professionnelle. La généalogie, c’est une passion depuis sa jeunesse. Son père est amateur depuis les années 80, et il l’a toujours emmenée avec lui dans ses recherches et lui a donné goût pour cette activité. Caroline a passé un diplôme universitaire « Généalogie et Histoire des familles » à l'Université de Nîmes, et a monté son entreprise : Futurs Ancêtres à Benquet, près de Mont de Marsan. Elle est spécialisée dans la recherche des origines, que ce soient familiales ou immobilières. Par exemple, actuellement, elle travaille sur un dossier où elle retrace toute l’histoire d’une famille qui a vécu dans la même maison. Ses recherches lui ont permis de remonter au XVIIIème siècle.

Interview de Caroline Eyraud-Vaillant dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Un travail de détective

L’activité de généalogiste professionnelle, c’est un travail de détective, explique Caroline Eyraud-Vaillant. Il faut compulser des milliers de pages, parfois mal écrites, faire face à des problèmes, à des mystères et il faut les contourner. Un métier passionnant. L’enquête généalogique se compose en 3 phases : la collecte des informations, qui comprend la recherche dans les archives, comme les archives départementales. Il faut s’appuyer sur l’Etat Civil, le cadastre ou encore le recrutement militaire. Ensuite, c’est le traitement de ces informations : lire des centaines de pages, regarder des photos, classer tout cela. « C’est une grosse base de données que l’on crée ». Et enfin, la restitution de ces recherches : Caroline Eyraud-Vaillant présente tout cela par le biais d’un livret, ou d’un arbre généalogique.

C’est un métier passion et on a tous envie de vivre de sa passion.

