G.boost transforme votre vélo en vélo à assistance électrique

Alors que les offres fleurissent sur internet pour des kits permettant de transformer sa bicyclette en vélo électrique, l'isérois G.boost propose des kits légers et pratiques, sur la base d'une technique qu'il estime performante et d'avenir : celle du "galet", qui n'a plus rien à voir avec celui qui équipait les mythiques Solex.

Le poids, le poids et d'abord.. le poids

La solution G.boost est née en 2012 de la volonté d'un homme qui souhaitait avoir un vélo électrique léger, pliable, à glisser dans un avion particulier. Au final, ça a donné une idée accessible à tous : un entrainement par galet, qui transmet l'énergie au vélo par le pneu. C'est un choix de légèreté et de praticité. "le moteur fait moins d'un kilo, explique Dominique Houzet, directeur technique de G.boost, et on a l'équivalent d'un moteur qui fait quatre ou cinq kilos. Et les autres solutions doivent renforcer le vélo puisqu'ils ont des gros moteurs avec des gros couple et un gros effort sur le cadre. Nous, on a un petit moteur petit couple qui obtient le même résultat en performance. Donc le fait d'être à la périphérie de la roue, c'est miraculeux !" Couplé à une batterie choisie la plus légère possible, le kit G.boost représente au total 3 kilos ! "Vous obtenez une version très légère qui vous permet de garder l'usage vélo, puisque c'est débrayable. Vous pouvez continuer à faire du vélo avec une maniabilité, un agrément d'usage, qui est celui du vélo".

Un montage sans changer ni roue, ni pédalier

La batterie est installée sur le cadre, le moteur sous le pédalier. "Sur les vélos de ville ou VTC en général, explique Dominique Houzet, c'est là où on met la béquille. Donc si il y a une béquille, on la retire et on la met au niveau de la roue et on fixe à la place de la béquille le galet sous le pédalier. Donc on vient prendre en sandwich les deux barres du cadre et on le met en appui sur le pneu". Un moteur et un galet doté d'un capteur et d'un système électronique. "Il y a un petit aimant qui est collé sur la manivelle du pédalier pour détecter la rotation et donc détecter qu'on pédale - puisque ça c'est légal au niveau de l'Europe, il faut pédaler pour qu'il y ait assistance - et le système électronique qui est derrière le galet contient un capteur magnétique trois axes qui mesurent le champ magnétique et qui voient l'aimant tourner et donc qui déclenche l'assistance". L'électronique permet aussi aujourd'hui de réguler l'appui du galet sur le pneu en fonction de l'énergie souhaitée et de la vitesse de rotation des pédales.

Faut-il adapter certaines pièces comme les freins ?

**"La problématique des freins, dit Dominique Houzet, vient de l'usage. C'est à dire que la personne qui n'est pas habituée à rouler à 25 km/h, ça change ses habitudes. Donc elle peut se faire un peu surprendre pendant une période d'adaptation et pendant cette période, il faut avoir des bons freins. Avoir des freins à disque de qualité ça, c'est l'idéal, après, si on n'a que des freins à patins, la solution c'est de prendre des grands patins pour augmenter l'adhérence et donc la capacité de freinage".

Le retour d'une production suffisante

Initialement développé pour Décathlon, qui a ensuite décidé de l'abandonner, le système G Boost a été repris en 2016 par les deux hommes qui l'avaient mis au point. Le temps de se remettre en ordre, de passer le Covid et les soucis d'approvisionnement en composants électroniques et les kits G Boost sont enfin relancés. "On a eu un moment difficile, explique Dominique Houzet, le fait d'avoir récupéré la production initiale de Decathlon avec ses sous traitants, comme on était tout petit ça a été un peu compliqué...." désormais G.boost a une série de 1 000 kits commercialisables. Ils sont vendus sur internet et peuvent se monter à la maison ou, si besoin d'aide, en atelier. Les moteurs sont chinois, les batteries du japonais Panasonic. Le kit, lui, est assemblé en Isère, vendu 1 000 euros pièce par une société G Boost qui ne fait pas encore de bénéfice (Dominique Houzet est par aileurs enseignant) mais qui croit plus que jamais à la solution "galet". Parce que le prix des batteries va baisser et que son moteur en lui même est bien moins cher que les autres solutions et ne nécessite pas de racheter un vélo complet.