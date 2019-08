G7 à Biarritz : Donald Trump va-t-il réitérer ses menaces contre le vin français ?

Gironde, France

Donald Trump est attendu en Nouvelle-Aquitaine à l'occasion du G7 qui se déroule du 24 au 26 août à Biarritz. Le président américain en profitera-t-il pour réitérer ses menaces d'accroître les taxes sur les vins français ? Menace proférée dans un tweet le 26 juillet dernier, en réaction au vote, en France, de la taxe Gafa, destinée à imposer les géants du numérique, les grandes entreprises américaines Google, Amazon ou Facebook, sur leurs profits réalisés en France.

"La France vient d'instaurer une taxe sur nos grandes entreprises américaines du numérique, écrit le pensionnaire de la Maison blanche. Si quelqu'un devait les taxer, ce serait leur pays d'origine, les États-Unis. Nous annoncerons rapidement des représailles substantielles aux idioties de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain est meilleur que le vin français !"

"Pas de panique !" rétorquent en cœur Christophe Château, directeur de la communication du CIVB, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et Denis Johnston, négociant en vins de Bordeaux. "Tant que la réglementation n'a pas changé, nous n'avons pas de raison de changer notre mode de fonctionnement. On va attendre de voir ce qu'il en est", poursuit le représentant du CIVB.

On ne commente pas une annonce du président américain qui rentre dans un bras de fer politique avec la France - Christophe Château, directeur de la communication du CIVB

Une chose est sûre, les exportations de vin de Bordeaux vers les États-Unis sont essentielles pour le secteur : sur les 12 derniers mois, il s'agit du deuxième marché en valeur après la Chine, avec près de 300 millions d'euros de vins de Bordeaux exportés vers les États-Unis et un peu plus de 26 millions de bouteilles. "C'est un marché qui compte donc on suit ça de près", souligne Christophe Château.

Climat économique international déjà défavorable

Chez les professionnels, ce tweet de Donald Trump a tout de même généré quelques craintes, d'autant que le contexte international est tendu en ce moment : guerre commerciale entre États-Unis et Chine, perspectives du Brexit, blocus à Hong-Kong, région très importatrice de vins de Bordeaux. "Une taxe qui peut arriver d'un moment à l'autre - on connaît l'imprévisibilité proverbiale de Donald Trump - viendrait ajouter encore à l'incertitude générale, commente Jean-Pierre Rousseau, directeur général de Diva, société de négoce en vins de Bordeaux. Donc évidemment, la menace d'une taxe américaine en plus du reste, ne nous amuse pas du tout".

Pour Jean-Pierre Rousseau, si cette menace était mise à exécution, elle aurait forcément des répercussions sur les exportations des vins de Bordeaux. Le changement relèverait davantage du symbole mais l'image même de nos vins serait touchée : "C'est tout à fait psychologique. Ce sont des taxes extrêmement limitées, moins de 10% du prix de la bouteille à l'heure actuelle, donc même si les taxes doublaient, ça ne ferait pas flamber le prix de la bouteille. C'est plutôt la médiatisation de la chose qui est importante. Le symbole est donc important et on a connu dans le passé des boycotts de vins français plutôt réussis. On fait partie du symbole donc on serait touché en plein cœur de notre activité", conclut Jean-Pierre Rousseau.

Les professionnels du vin de Bordeaux estiment relativement peu probable que le président américain revienne sur le sujet à l'occasion du G7.