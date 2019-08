G7 à Biarritz: il n'y aurait pas d'Irouléguy à la table des chefs d'Etat

Biarritz, France

Le G7 devait être une vitrine incomparable pour les produits basques. Ça ressemble plutôt pour le moment à une foire d'empoigne. La cave coopérative d'Irouléguy affirme même que la présence de leurs vins n'a rien eu d'une évidence: "il a fallu bousculer les organisateurs, à l'Elysée _ou à la région, pour que l'Irouléguy soit mis en lumière au cours de cet événemen_t". Les produits régionaux -comprenez, de toute la région Nouvelle-Aquitaine- seront présentés à la Halle d'Iraty aux 4.000 journalistes présents lors d'une journée spéciale le 26 août.

Olivier Martin: "Ils viennent faire cet événement au Pays Basque, ça serait triste qu'il n'y ait pas un Irouléguy au repas" Copier

Le vignoble d'Irouléguy est l'un des plus petits en surface © Radio France - Valérie Menut

Un secret bien gardé

Les journalistes auront droit à une présentation de l'Armagnac, du Cognac, du Tursan, du Madiran, du Jurançon, du Floc de Gascogne, et donc finalement de l'Irouléguy, le seul vin basque. Les vins du Tursan eux, communiquent: ils seront sur la table des chefs d'Etat! De quoi rendre amer Olivier Martin, président de la cave coopérative d'Irouléguy: "_A ce jour les chefs d'Etats ne dégusteraient pas de vin du Pays Basque_, ce qui serait très dommage. Parce qu'ils viennent faire cet événement au Pays Basque et ça serait très regrettable et très triste qu'il n'y ait pas au moins un Irouléguy lors d'un des repas des chefs d'Etat". Mais les menus des chefs d'Etat sont un secret bien gardé.

L'équipe de l'Elysée, chargée de préparer le G7, que nous avons consultée, n'a pas voulu donner d'indications sur les produits qui seront servis à table aux chefs d'Etat.