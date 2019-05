G7 à Biarritz : la zone de protection renforcée est modifiée

Biarritz, France

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a décidé de modifier quelque peu la zone de protection renforcée, la zone rouge, soumise à des conditions strictes de sécurité du 23 au 26 août à Biarritz. Via un communiqué paru ce mardi, la préfecture confirme le retrait du practice de golf situé sur la commune d'Anglet, zone qui devait initialement être utilisée par les délégations officielles. De nouvelles rues, principalement dans la partie sud de la zone 1, sont également incluses dans la zone rouge.

La Zone 2 (en bleu), reste inchangée. La préfecture précise : "En fonction de l’évolution de l’organisation du sommet, les périmètres des zones 1 et 2 pourront encore faire l’objet d’adaptations mineures."

Les modifications de la zone 1 © Radio France - OF.

Demandes de badge toujours valables

Le communiqué établit aussi que "les récentes modifications de la Z1 n’auront aucune incidence sur les demandes de badges : la procédure de demande de badges déjà communiquée reste valable.[...] Aucune nouvelle démarche ne sera nécessaire pour les résidents et professionnels." Les zones 1 et 2 (rouge et bleu) sont en effet accessibles uniquement à l'aide d'un badge, qui doit être demandé en amont de l'événement.

Pour rappel, sont interdits dans la zone rouge :

l’accès aux personnes ne faisant pas partie des délégations officielles du sommet et aux non-résidents (même piétons) ou ayants droit

la circulation automobile, y compris pour les résidents

tout stationnement de véhicules (sur la voie publique comme dans les parkings de la zone 1).

les véhicules stationnés sur la voie publique devront être déplacés hors de la zone avant sa fermeture sous peine d’enlèvement.

Le G7, réunion de sept chefs d'états et de gouvernements, rassemblera les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de France, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni du 24 au 26 août à Biarritz sur des questions économiques. Un contre-sommet est également annoncé, mais devrait se tenir dans une autre ville proche de Biarritz.