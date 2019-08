G7 à Biarritz : les Biarrots ont jusqu'au 22 août pour retirer leurs badges

Le retrait des badges d'autorisation d'accès et de circulation pendant le sommet du G7 a débuté ce jeudi 1er août. Les Biarrots et Biarrotes, professionnels et vacanciers ont trois semaines pour récupérer leurs badges individuels et macarons.

Biarritz, France

C'est le coup d'envoi pour le retrait des badges en vue du G7. Ce jeudi 1er août, plusieurs centaines de Biarrots se sont pressés au centre mis en place par la préfecture afin de récupérer leurs autorisations. Des badges et macarons obligatoires pour les résidents mais également les professionnels ainsi que les vacanciers qui veulent accéder aux deux zones de sécurité mises en place pendant le sommet. La zone dite Z1 ou "de protection renforcée" concerne les abords immédiats des sites qui accueilleront les rencontres officielles des chefs d’État et de gouvernement à savoir, les grands hôtels, le casino, le centre de congrès de Bellevue et la grande plage.

Plusieurs centaines de Biarrots venus récupérer leurs badges dès le premier jour

Les résidents et les ayants droit (commerçants, salariés, professionnels de santé, etc.) de la zone 1 seront autorisés à accéder à pied sur présentation obligatoire d’un badge Z1 et d’une pièce d’identité dont le numéro devra correspondre à celui mentionné sur le badge. La circulation automobile est interdite tout comme le stationnement dans cette zone, explique la préfecture sur son site. Ce sont d'ailleurs ces restrictions qui tracassent Evelyne et Elise. Ces deux amies habitent une résidence juste à côté de l'Hôtel du Palais. "On espère pouvoir sortir de notre zone et y rentrer sans difficulté," s'inquiète Evelyne. "On nous dit qu'on ne pourra pas aller d'un trottoir à l'autre !," renchérit Elise. Ces deux amies ont néanmoins mis qu'une dizaine de minutes pour récupérer leurs badges. Elise a renoncé à faire la demande d'un macaron pour sa voiture, préférant la laisser au garage pendant toute la période concernée, du vendredi 23 août à minuit au lundi 26 août à 20 heures.

Des interdictions de circuler qui inquiètent

Des interdictions de circulation dans la zone 1 qui inquiètent également Michel. _"On nous dit qu'on ne pourra pas circuler mais est-ce uniquement quand les convois vont passer ou en continu ?" s'_interroge ce Biarrot qui vit avenue de la Reine Nathalie et qui doit amener sa femme à l'hôpital. Le couple envisage même de quitter Biarritz pendant la période. Ils vivent pourtant dans la zone 2 dite "de protection". Un périmètre où les résidents pourront circuler même si"certaines rues pourront toutefois être interdites aussi bien pour la circulation que pour le stationnement," explique la préfecture sur son site. Des règles encore floues liées au programme des chefs d'Etat qui n'est pas encore complètement défini justifie un responsable.

Professionnels et vacanciers aussi concernés

La préfecture a néanmoins anticipé les inquiétudes des Biarrots et Biarrotes en ce qui concerne l’obtention des badges. Dès l'ouverture du centre mis en place Square Ixelles, les habitants sont venus récupérer leurs autorisations. Grace à un système de tickets numérotés, aux employés saisonniers, le retrait des badges est rapide, une dizaine de minutes environ. Cela dépend évidemment du nombre de badges à récupérer. Jean-Pierre vient en chercher 14 : "J'ai fait des badges pour moi, pour mes enfants qui doivent venir me voir et pour des touristes qui ont loué mes appartements"!. Mais ce résident salue l'organisation mis en place la mairie : "C'est carré !," lance-t-il.

Pour récupérer vos badges et macarons, vous avez jusqu'au jeudi 22 août. Vous devez vous rendre muni d'une pièce d'identité au centre 3A, square Ixelles, du lundi au samedi de 8h à 18h. Sachez que si vous avez fait une demande tardive, transmise après le 12 juillet, vous ne pourrez récupérer vos badges qu'à partir du mercredi 14 août.