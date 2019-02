G7 à Biarritz: les chocolats offerts aux présidents seront du Pays Basque

L'états-unien Donald Trump, le Canadien Justin Trudeau ou le Japonais Shinzo Abe goûteront bien aux chocolats de Bayonne, et pas à ceux de Lyon lors du G7 qui se tiendra en août à Biarritz. Mise au point du sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan. Une information publiée par nos confrères du Progrès de Lyon laissait à penser que les Basques s'étaient laissés rafler le marché sous leur nez.

Réunion préparatoire

Des chocolats lyonnais ont bien été offerts, mais lors d'une réunion préparatoire au G7. Lors du rendez-vous de Biarritz "l'objectif est de valoriser ce territoire (basque), de faire connaitre les savoir-faire de ce territoire, et de communiquer sur l'excellence française", affirme le représentant de l'Etat. "Et s'il y a du chocolat, ce sera des chocolats de Bayonne et du Pays Basque", précise-t-il. L'occasion de valoriser les produits du territoire et de montrer ce que produisent les entreprises de service et agro-alimentaires.