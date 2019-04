G7 de Biarritz : y aura-t-il un impact négatif pour le tourisme dans les Landes ?

Seignosse, France

L'organisation du sommet du G7 en août prochain à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ne fait pas que des heureux. A Seignosse, dans les Landes, le maire, Lionel Camblanne, craint un effondrement de l'activité touristique, alors que de nombreux policiers et gendarmes seront logés dans sa commune pendant le sommet.

A Biarritz, du 24 au 26 août, les chefs d'Etat des 7 pays parmi les plus puissants du monde se réuniront. Donald Trump, Angela Merkel ou Emmanuel Macron sont annoncés. Pour sécuriser cet événement d'ampleur, de moyens de sécurité exceptionnels seront mobilisés. De milliers de policiers ou gendarmes seront logés dans les Landes, notamment au bord de la côte atlantique, qui dispose d'importants moyens d'hébergement.

Des villages vacances entiers privatisés à Seignosse

A Seignosse, selon le maire, près de 3000 places d'hébergement ont été réservées pour les forces de l'ordre sur une période allant du 17 au 31 août 2019. "Des villages vacances entiers" ont été privatisés, explique Lional Camblanne. Le G7 ne doit durer que 3 jours mais les forces de l'ordre resteront sur place sur une période bien plus longue pour sécuriser le secteur de Biarritz avant et après le sommet.

Si cette arrivée massive de forces de l'ordre fait le bonheur des hôteliers, ce n'est pas le cas des restaurateurs et des commerçants. Les forces de l'ordre ne "vont rien consommer", estime Lionel Camblanne. Et ces policiers et ces gendarmes vont prendre la place des vacanciers dans les hôtels et les villages vacances. "Ce sont autant de touristes qui ne viendront pas" estime Lionel Camblanne, qui en appelle à l'Etat pour que des aides soient versées aux commerçants qui verront leur activité baisser dans sa commune.