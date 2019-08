G7 : une œuvre réalisée à l'usine Tissage Moutet d'Orthez accueillera les chefs d'État

Biarritz, France

Un bout de Béarn sera présent à Biarritz pour le G7 ! "Blue Landscape", œuvre de 2,40 mètres de haut sur 7,80 mètres de long réalisée en tissage jacquard, et représentant la chaîne des Pyrénées accueillera les participants à leur entrée au centre des congrès. "La technique de la double trame a été développée pour atteindre le rendu souhaité : ce n’est donc pas un mais deux fils de deux bleus différents qui se superposent et s’entrecroisent avec les fils blancs de la chaine, créant des dégradés, impossibles à rendre en tissage classique, et un aspect vaporeux" détaille Tissage Moutet.

Une sacrée promotion pour la designer et l'entreprise

"On ne sait pas vraiment comment l'Élysée a eu vent de l'œuvre", confie Benjamin Moutet. Il explique que la fresque a été réalisée grâce au programme "usine ouverte" de l'entreprise, qui met à disposition des jeunes artistes ou créateurs les outils de Tissage Moutet.

Mais c'est bien "Blue Landscape" qui a été choisie dans la scénographie d'accueil. "On apprécie l'opportunité et le fait que notre savoir-faire soit mis en avant, apprécie Benjamin Moutet. Tout le travail de recherche et de production nécessaire a été rendu possible en conservant la fabrication sur Orthez".

Benjamin Moutet sur le choix de "Blue Landscape" par l'Élysée pour le G7 Copier

C'est évidemment une publicité formidable pour l'entreprise et pour Barbara Asei Dantoni, designer diplômée de l'École de design Strate à Paris. Il est ensuite prévu que la fresque rejoigne une galerie d'exposition parisienne, et pourquoi pas voyage à l'étranger, si elle a séduit lors du G7.