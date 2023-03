"Gâchis, dégoût", les 47 salariés licenciés de la robinetterie Nouvelle Sourdillon de Veigné sonnés

Les 47 salariés de la robinetterie Nouvelle Sourdillon se sont réunis ce mercredi 1er mars, dans les locaux de leur entreprise, pour connaître les modalités de leur licenciement. Une entreprise plus que centenaire (fondée en 1919 par Marc Sourdillon), et installée sur le site de Veigné depuis 1949. Pour cette dernière, Hervé, arrivé en 1987, a ramené avec lui des fiches d'embauches, "celle de mon père, entré en 1961, sorti en 1972, celle de ma maman, entrée en 64 et sortie en 1968. Mon frère a travaillé ici aussi en tant que stagiaire... Je voulais les montrer. Cette boîte, c'est une part de mon histoire familiale. On aimait y venir travailler, dit-il la gorge nouée. Je suis écœuré, c'est du gâchis, une entreprise de 100 ans !"

ⓘ Publicité

Des salariés dont la moyenne d'âge est de 54 ans

L'entreprise appartient au groupe français Selni depuis 2016 © Radio France - Romain Dézèque

Une annonce "dure à encaisser" pour Annick, cigarette à la main, qui vit son premier licenciement à 57 ans, après 23 ans de maison à la "robinetterie" comme il est coutume de dire ici, "c'est triste de finir comme ça". De la tristesse et de la colère. Les salariés estiment que leur direction n'a pas joué franc-jeu, "on nous a cachés les choses" dit l'un, évoquant les 6 millions d'euros de dettes de l'entreprise, qui ne parvenait plus à payer ses fournisseurs ou à rembourser les PGE Covid (prêts garantis par l'Etat).

À lire aussi Veigné : liquidation judiciaire prononcée pour l'entreprise Nouvelle Sourdillon

Le nom de Selni, groupe français propriétaire de Sourdillon, revient dans toutes les discussions, et dans la bouche du maire de Veigné. Patrick Michaud fustige la mauvaise gestion d'un "industriel" qui "utilise la pépite pour renflouer ses entreprises catastrophiques, qui utilise les aides de l'Etat pour faire des bénéfices". Avec pour finalité, souvent, la même issue : "c'est toujours le même qui subit ça dénonce le maire, l'ouvrier spécialisé. Ici, vous avez des hommes et des femmes qui ont des mains en or, qui se retrouvent aujourd'hui très spécialisés mais qui ne retrouveront pas de travail dans la région." Des salariés dont la moyenne d'âge est de 54 ans. Ils pourront bénéficier d'un CSP, un dispositif d'aide au retour à l'emploi, qui permet entre autres de toucher des allocations spécifiques.