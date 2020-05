Gaëtan Laborde et son agent lancent une cagnotte pour offrir des masques dans les Landes

Aussi généreux sur le terrain qu'en dehors, Gaëtan Laborde souhaitait contribuer lui aussi à l'effort collectif et apporter une aide matérielle et concrète, face à la pandémie de coronavirus. Il en a alors parlé à son agent, Christophe Hutteau, et c'est ainsi qu'est née l'idée d'une cagnotte à destination de la ville natale, près de laquelle réside son conseiller : Mont-de-Marsan.

L'objectif est de récolter des fonds pour acheter des masques (NORME CE) et les offrir au plus vite après avoir "identifié les besoins auprès des associations, hôpitaux, EHPADS et divers services sociaux". Gaëtan Laborde et Christophe Hutteau souhaitent en effet aider "ceux qui en manquent cruellement pour se protéger et protéger les autres dans leur quotidien", professionnelles ou non, et qui luttent contre le virus ou qui pourraient en être victimes.

Parallèlement à leur dons respectifs, ils souhaitent "fédérer leur carnet d’adresse, le monde du football mais aussi du sport dans sa globalité, des médias et du monde des affaires pour AIDER dans la lutte contre le COVID-19". A l'heure qu'il est, près de 6.000 euros ont déjà été versés sur la cagnotte en ligne.