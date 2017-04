Galeries Dorian : la Fnac devrait être remplacée par plusieurs enseignes

Le magasin multimédia qui déménagera dans un mois sera remplacé au premier étage des galeries Dorian par plusieurs enseignes, cela ne se fera vraisemblablement pas avant 2018. Pour la Fnac : direction Monthieu.

Le déménagement est prévu le 20 mai prochain pour la Fnac. Elle quittera le centre-ville de Saint-Étienne pour s'installer à Monthieu, à côté du magasin Géant Casino à partir de début juin.

La société Affine, propriétaire des Galeries Dorian promet qu'après des travaux nécessaires, le premier étage trouvera un second souffle. Pour remplacer la Fnac, plusieurs locataires devraient arriver. "Il est tout-à-fait possible que la Fnac soit remplacée par plusieurs enseignes qui constitueront, ajoutées à celle qui restent dans la galerie, un pôle d'attractivité" promet Alain Chaussard, le Directeur Général de la société. Il ajoute que le multimédia ne sera pas forcément retenu, mais que l'on devrait plutôt se diriger vers des produits d'équipement de la maison.

De son côté, Christian Deloche, le directeur de la Fnac Saint-Étienne confirme qu'à Dorian, la situation devenait compliquée. Chaque année, il perdait environ 10 % de fréquentation : "Dans beaucoup de villes, il y a environ 10 à 12% des commerces de centre-ville qui sont fermés et c'est vrai que malheureusement Saint-Étienne ne fait pas exception à la règle. Moi je dirige aujourd'hui un magasin qui souffre beaucoup."

Dur dur pour les adolescents

Les galeries Dorian vont donc perdre leur locomotive. Restent un coiffeur, un disquaire, un magasin de sous-vêtements, la grande récrée, marionaud et le mary's coffee. C'est une déchirure pour les adolescents Stéphanois qui apprécient cette galerie : "On ne saura pas quoi faire quand on s'ennuie ou après les cours" explique Imène. "On n'ira jamais à Monthieu, c'est trop loin, il faut prendre le bus alors que là, on n'était à cinq minutes du lycée" ajoutent Manon et ses copines.