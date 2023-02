Galeries Lafayette : l'homme d'affaires Michel Ohayon va placer ses 26 magasins en redressement judiciaire

Après la disparition de Camaïeu en septembre dernier et le placement en redressement judiciaire de l'enseigne Go Sport en janvier, l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon annonce dans une interview au journal Sud Ouest (article payant), qu'il va placer les 26 magasins Galeries Lafayette qu'il contrôle en redressement judiciaire. Une décision prise "pour les protéger de toute attaque", se justifie-t-il.

ⓘ Publicité

"Leur situation est saine", a ajouté l'entrepreneur dont l'empire commercial est en pleine tourmente.

Sa principale société déjà placée en redressement

Ce jeudi 16 février, on apprenait que la principale société de Michel Ohayon, la FIB (Financière Immobilière bordelaise), avait été placée en redressement judiciaire . La holding principale de l'homme d'affaires via laquelle il a bâti son empire hôtelier et immobilier a été déclarée en cessation de paiement le 7 février à sa demande. Un administrateur et un mandataire judiciaires ont été nommés mercredi pour une période d'observation de six mois.