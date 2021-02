Galeries marchandes fermées : "Un coup d'épée dans l'eau", le maire de Saint-Berthevin interpelle l'Etat

Rideau baissé depuis ce dimanche 31 janvier dans trois galeries marchandes de l'agglo lavalloise. Elles dépassent les 20.000 m² alors elles doivent rester fermées pour au moins quatre semaines, décision du gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus : "La Mayenne" dans le quartier Grenoux et "Le Pégase" zone des Bozées à Laval et le Centre Leclerc de Saint-Berthevin, l'un des plus importants hypermarchés du département.

"Un coup d'épée dans l'eau"

Dans un courrier adressé au Préfet de la Mayenne, le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde, fait part de sa désapprobation : "Je regrette que cette mesure n'ait pas été prise en concertation avec les élus locaux et la réalité du terrain, une mesure totalement inadaptée au contexte local" écrit-il, rappelant que l'hypermarché, commerce alimentaire, est d'une surface de 21.000 m² et que la galerie, qui le jouxte, ne comprend qu'une quinzaine de magasins. Une "mesure qui sera sans effet ou très limité sur le flux de la clientèle et qui renforcera les difficultés et le désarroi des commerçants plus modestes", poursuit-il.

Yannick Borde demande aux services locaux de l'Etat de faire remonter ce qu'il appelle cette incohérence au gouvernement, "une mesure coup d'épée dans l'eau". Pour le maire de Saint-Berthevin, qui déplore la mise en place de mesures globales sans tenir compte des spécificités de chaque territoire, Emmanuel Macron et Jean Castex "seraient bien inspirés de s'appuyer sur notre exemple et sur l'efficacité que peu constituer le binôme préfet/élus locaux".