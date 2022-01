Galette des rois : "un manque à gagner avec la perte du marché des entreprises et le télétravail" en Côte-d'Or

C'est normalement la fête à la galette, le produit phare de ce début d'année. Mais avec le retour du télétravail et les annulations des vœux et des pots dans les associations, la situation est compliquée en Côte-d'Or. L'union régionale ces boulangers-pâtissiers annonce déjà un manque à gagner.

Ce début d'année c'est normalement la fête à la galette des rois. Le produit phare des boulangers-pâtissiers va subir les conséquences conjuguées du retour du télétravail obligatoire et des annulations des vœux dans les institutions mais aussi dans les associations. A Dijon, en plein centre-ville, le pâtissier Franck Pourrier sait déjà qu'il en vendra un peu moins, "en terme de commandes pour les entreprises par exemple et même sur le flux du magasin automatiquement avec le télétravail il y a moins de monde en ville qui se balade et donc moins de chance de travailler."

Le pâtissier Franck Pourrier avec une galette des rois version 2022, dans sa boutique du centre-ville de Dijon ce mardi 4 janvier 2022. © Radio France - Stéphanie Perenon

Les boulangers-pâtissiers subissent aussi la hausse du prix des matières premières

Une situation compliquée également avec la hausse du prix des matières premières, "celui du beurre a pris 40% de hausse depuis juillet" explique Bernard Zabée, qui présidait jusqu'à fin décembre 2021, l'Union des boulangers-pâtissiers en Bourgogne-Franche-Comté. "Il y aura un manque à gagner c'est certain", prévient le boulanger qui recense tous les marchés perdus, "avant j'avais les repas des associations, il n'y en a plus, les organisations professionnelles ont aussi annulé leurs vœux, c'est gérable mais c'est un plus et on le perd."

Mais une galette (heureusement) toujours plébiscitée par les familles

Malgré une baisse qu'il prédit entre 10 à 15% de son chiffre d'affaires sur ces galettes, Franck Pourrier reste confiant car, comme chaque année, les demandes des particuliers sont toujours là, "comme tous les ans les gens ont toujours envie des galettes, dès fin décembre les clients me passaient déjà des commandes et j'en ai vendu le lendemain du 1er janvier et ça a déjà très bien marché." En janvier, le pâtissier espère en vendre près d'un millier, qu'elle soit classique ou au cassis.

Retrouvez ce reportage ce mercredi 5 janvier 2022 sur les ondes de France Bleu Bourgogne dans nos journaux entre 6 et 9 heures.