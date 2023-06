Game Flow, la maison d'édition grenobloise qui fait de vos enfants des héros

Au départ il y a deux amis férus de jeux de rôle. Rencontre avec la maison d'édition grenobloise Game Flow. Une petite entreprise de moins en moins inconnue grâce à une bonne idée : elle propose des livres d'aventure à choix multiples et "participatifs" comme on dit aujourd'hui, aux enfants à partir de 4 ans. Et les enfants mordent sérieusement à la série "Ma première aventure" dont le 9e tome sort ce 23 juin, accompagné d'une séance de signature à la librairie Arthaud de Grenoble. Clément Leclercq est un des deux fondateurs de Game Flow.

France Bleu Isèr****e : Clément Leclercq expliquez-nous comment est née l'idée de ces livres. A la base vous êtes des passionnés de jeux c'est ça ?

Clément Leclercq : Tout à fait. On a voulu d'abord créer une maison d'édition pour faire des jeux de société, parce que Roméo (Roméo Hennion, l'autre membre fondateur) avait plusieurs idées et qu'il avait été édité par un autre éditeur. Et quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit qu'on pourrait le faire peut-être nous mêmes. Donc on a créé la société en 2016 parce qu'on avait envie d'éditer nos propres jeux. Puis en 2018, Roméo a eu l'idée des livres "Ma première aventure" et là, du coup, on a un peu basculé côté livres.

On est tout de même entre les deux avec le principe de ces livres

Les livres sont vraiment en effet des livres-jeux. C'est vraiment un truc hybride où en fait, on va raconter une histoire. Là avec des enfants à partir de trois-quatre ans. On leur lit l'histoire et régulièrement on leur propose des choix et nos choix changent un petit peu le déroulé de l'histoire. Donc il y a vraiment une arborescence et des fins différentes selon les choix qu'on a réussi à faire. Donc vraiment c'est un peu ludique, c'est très interactif pour les enfants, mais c'est aussi une narration, une histoire avec un début et une fin et des personnages. Et on essaie d'y mettre de l'émotion comme on peut mettre dans une histoire pour enfants.

Evidemment ça rappelle les jeux de rôle, les livres dont on est le héros, c'est ça l'idée ?

Complètement. Nous en fait avec Roméo, on est des "rôlistes" depuis notre enfance, depuis la sixième. Donc les jeux de rôle, les livres "dont vous êtes le héros", c'est ce qui a vraiment fait notre notre apprentissage dans le jeu. Pour la petite histoire, Roméo s'est dit un jour "et pourquoi pas un livre dont vous êtes le héros pour ma nièce qui a 3 ans ?". Il s'est demandé quels étaient les éléments qui sont trop compliqués ou qu'il n'aimait pas dans ces livres. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de simplifier l'histoire, de diminuer le nombre de choix, en ne proposant que trois choix par trois choix, et puis de mettre ces petites roues dans les coins pour s'affranchir d'avoir besoin d'un papier, d'un crayon pour noter ce qu'on trouve au fur et à mesure de l'aventure etc.

Ce sont des petites roues qui permettent d'accumuler des objets qui vont nous servir ensuite dans l'aventure...

C'est ça. Des petits objets qui vont dépendre de chaque histoire. On a trois roues qui permettent de collecter des objets qui vont servir si on fait les bons choix, et une roue qui permet de choisir son personnage parce que ça, c'est aussi un truc important pour nous. Dans les jeux de rôle et dans les livres dont vous êtes le héros, on incarne un personnage. Le but, c'est de se dire quand je suis ce personnage, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et donc quelles vont être les bons et les mauvais choix en fonction de mon personnage ? Et quand je change de personnage et que je refais l'histoire, ce ne sont plus les mêmes qui sont les bons choix ni les mêmes qui sont les mauvais.

Ça a "accroché" tout de suite chez les libraires et auprès des enfants ?

Ça a très très bien marché dès le départ. Alors nous, on est rentré plutôt côté jeux de société parce que c'était là qu'on avait le réseau et du coup, ça a très bien marché tout de suite en boutique de jeux et on a été en rupture de stock. Je crois que la première fois, on en a vendu 4 000 en six semaines, donc ça a été très rapide. Donc fin 2018, début 2019, on devait gérer un petit peu trop de succès et des ruptures. Maintenant ça marche très bien et du coup c'est rentré aussi beaucoup en librairie et ça fonctionne bien.

Et vous sortez la neuvième aventure ?

Le 23 juin oui, "La bibliothèque infinie".

Tirée à combien d'exemplaires alors celle-là ?

Celle-ci donc on l'a tiré à 9 000 exemplaires sur le premier tirage, en sachant qu'avec ça on va tenir, normalement, jusqu'en 2024. C'est l'idée en tout cas. Sur l'ensemble de la collection on est à plus de 270 000 exemplaires vendus dans le monde.

"Dans le monde" ! Donc, vous vous exportez ?

C'est aussi le réseau ! En fait, on a notre distributeur "France", qui a un département export qui essaye de placer des jeux, des éditeurs français dans d'autres pays. Au début on a eu un peu de mal à faire démarrer ça mais maintenant on est distribués dans 18 pays. Un de nos premiers partenaires, où on fait le plus de tirages, c'est le Japon. Après il y a l'Italie, qui est aussi un gros partenaire. L'Allemagne, qui commence tout juste mais qui marche fort

Je vois une édition en portugais aussi...

C'est du portugais, mais du Brésil ! On a aussi la Bulgarie, la République tchèque. l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis et les pays nordiques comme la Norvège.

Et derrière vous continuez à inventer des choses comme ce "puzzle dont on est le héros"

Exactement. Le puzzle-jeu qui raconte des histoires. "Mon puzzle aventure", en lien avec nos bouquins. On lance le premier le 15 septembre prochain et on est super content parce que ça nous excite beaucoup. C'est une nouvelle aventure avec une spécificité que j'aime bien rappeler, c'est que le puzzle est produit à Romans-sur-Isère (Drôme), ce qui n'est pas le cas de nos bouquins qui sont produits en Chine, malheureusement, parce qu'on n'arrive pas à les rapprocher en production.

Le "puzzle aventure" nouvelle étape dans le développement de Game Flow © Radio France - Laurent Gallien

C'est un de vos objectifs de tout rapprocher ? Vous n'assurez pas non plus les scénarios et dessins, vous avez les auteurs ?

Roméo a imaginé le concept des livres et du coup, les premiers ont été écrits par lui. Il est aussi le directeur artistique donc c'est lui qui décide de la direction que prend le bouquin en termes de graphisme et d'illustration. Par contre, ce n'est pas lui qui fait l'illustration. Là, on fait appel à des artistes professionnels dont c'est le métier. Depuis le quatrième livre de notre collection il y a même des auteurs qui sont venus nous voir en nous disant "j'ai trop envie d'écrire avec vous, c'est trop cool". Donc en fait maintenant on a des gens qui viennent nous proposer des histoires, on les accompagne sur l'écriture de l'arborescence et de la trame et ensuite ils écrivent les textes. Donc on est co-auteurs sur l'écriture de la trame de l'histoire mais c'est souvent eux qui écrivent les textes en intégralité. Des auteurs et illustrateurs qui sont quasiment tous français. Après malheureusement, nos bouquins, on n'a pas réussi à les produire autre part qu'en Chine pour l'instant. On a fait une tentative en Turquie qui ne s'est pas bien passée. On aimerait le rapprocher au moins en Europe. Par contre, sur le puzzle donc on a réussi et ça c'est cool.

Est ce que vous avez été surpris du succès et jusqu'où vous vous voyez aller maintenant ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'un jour vous pourriez aller jusqu'à fabriquer vous-même ? Quelles sont vos ambitions ?

On a été un peu surpris par le succès oui, même si assez vite on a compris que le concept était très fort et que du coup, il allait pouvoir nous porter plus loin. Après là, l'objectif principal, c'était de pouvoir vivre de nos créations. Ce qu'on a réussi à faire et du coup maintenant, c'est de continuer à le faire. Nous sommes aussi maintenant une petite équipe, nous sommes cinq. Je pense que ce qui nous tient le plus à cœur c'est de garder la liberté de création et de créer toujours ce qu'on veut. Après monter une usine en France ce n'est pas sûr que ce serait un des objectifs mais si jamais l'opportunité se présentait au moins de co-investir. Il y a eu des discussions avec des imprimeurs français et du coup ça pourrait peut-être... On ne sait jamais !