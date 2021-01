Gameflix, l'entreprise francilienne qui se lance dans la location de jeux de société

Pouvoir changer de jeux de société plusieurs fois par mois, sans encombrer ses placards : c'est le concept de Gameflix, une jeune entreprise francilienne basée à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Chaque mois, les abonnés peuvent choisir des jeux à se faire livrer à domicile. France Bleu Paris a rencontré Alexandre Ackermann, l'un des deux co-fondateurs de Gameflix.

D'où vous est venue cette idée ?

Alors à la base, nous sommes tous les deux des passionnés de jeux de société, on en a plein les placards. C'est à partir de ce constat là, des jeux de société auxquels on ne joue pas, qui prennent la poussière car on a à chaque fois de nouveaux jeux que l'on veut tester, que l'on s'est dit que le jeu de société était un produit culturel au même titre que la musique, la littérature, le cinéma et les séries.

Pour la littérature il y a des bibliothèques. Pour le cinéma, les séries ou la musique, il y a des plateformes de streaming, mais pour les jeux de société ce système n'existe pas encore. Il y a bien des ludothèques, mais à Paris il n'y en a peu ou pas et surtout elles ne livrent pas à domicile. On a conçu Gameflix comme un moyen d'accéder à un catalogue de plus de 500 jeux, mais d'en conserver chez soi que deux, quatre ou six et les renouveler tous les mois.

Cette aventure a commencé en novembre dernier, avec le lancement de votre plateforme. Les deux confinements de 2020 ont joué dans votre décision de vous lancer ?

Tout à fait, on jouait aux jeux de société avant le confinement, mais avec ces confinements on a eu plus de temps de jouer, et on a vu un vrai essor du jeu autour de nous, il y a eu un vrai boom du secteur. Après je pense cependant que c'est une vague de fond. Le jeu de société est un produit culturel, un art, qui est en pleine expansion.

Comment fait-on pour s'abonner ?

Si vous voulez vous abonner, vous allez sur gameflix.fr, vous sélectionnez un abonnement. Il y a trois types d'abonnement qui donnent accès à deux, quatre ou six jeux par mois. Il y a des jeux pour un petit peu tout le monde. On a essayé d'avoir une sélection qui puisse plaire aux adultes comme aux enfants, aux amateurs de jeux de stratégie par exemple, ou des jeux de bluff.

Vous pouvez enfin être livrés de vos jeux. A la fin du mois, vous allez recevoir un mail pour choisir à nouveau vos jeux pour votre prochain mois d'abonnement. A ce moment là, vous choisissez et nous venons procéder à l'échange. Cela coûte à partir de 13,33 euros par mois, si l'on s'engage pour six mois.

Pour l'instant vous ne livrez que sur Levallois, Clichy et Paris.

Nous comptons ouvrir les villes limitrophes à Paris courant 2021, s'il s'avère que c'est un accès, pourquoi pas ouvrir à d'autres villes de région parisienne, voir d'autres villes en France. Aujourd'hui on est à quelques dizaines d'abonnés. Si à la fin du mois on arrivait à la centaine, ce serait super. Ensuite il n'y a pas de limite

Prenez la parole et participez à notre consultation

"Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !"