Garage VLM Auto à Hagetmau : un départ réussi

Ouvert depuis le 4 janvier, le garage marche déjà très bien. En plus des réparations mécaniques et de la carrosserie, l’établissement propose également la vente de voiture pour se diversifier.

Malgré la crise, l’activité du garage, qui a ouvert en ce début d’année, est importante. Une grosse activité à laquelle son patron ne s’attendait pas. Emmanuel Lefebvre explique qu’il peut compter sur des clients fidèles du lieu, des clients qui reviennent : l’établissement a connu déjà 3 propriétaires, a été fermé pendant de longs mois. Alors, pourquoi Emmanuel Lefebvre et son équipe peuvent réussir ? « On est jeune, on a une moyenne d’âge de 30 ans, mais j’ai une expérience de directeur ». Il a été chef d’atelier, chef d’équipe dans de grandes concessions. Il mise sur l’envie, la jeunesse et l’expérience.

Interview d’Emmanuel Lefebvre dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Un garage au service du client

Le responsable du garage VLM Auto livre ses priorités pour réussir : être à l’écoute des clients, répondre à leurs attentes en termes de réparations mécaniques, de carrosserie et en vente. La nouvelle entreprise hagetmautienne propose des réparations expresses et plus compliquées, un service de carrosserie complet, des véhicules d’importation en vente ainsi qu’un dépôt-vente de voitures.

« Le but c’est que l’interlocuteur puisse trouver tous les domaines liés à l’automobile. »

Selon Emmanuel Lefebvre, le garage a un vrai potentiel : il peut prétendre à une concession automobile, avec son showroom important, son atelier mécanique remis au goût du jour, et son espace carrosserie de plus de 1000m².

Le garage est ouvert du lundi au samedi.

