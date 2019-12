Garantie Jeunes à Avignon : surmonter l'échec au bac ou le manque de motivation

Avignon, France

A Avignon, la Garantie Jeunes inaugurait ses nouveaux locaux mardi. Désormais pour bénéficier de cet accompagnement vers l'emploi ou la formation, les jeunes doivent s'adresser au 4eme étage de la Mission Locale sur la rocade à Avignon. C'est là que pendant un an, une autre dynamique s’enclenchera pour eux vers l'emploi ou une formation. En 6 ans 1638 jeunes sont passé par la Garantie Jeunes. Le dispositif est réservée aux jeunes de 16 à 25 ans. 72 % retrouvent un emploi ou une formation au bout d'un an.

Redonner une dynamique aux jeunes pas motivés

Parfois certains jeuens trouvent un emploi en quelques semaines. A 25 Mounir était titulaire de plusieurs diplômes mais il était au chômage. Le jeune confie confie qu'il n'était "pas capable de faire les démarches... Pas trop motivé, j'étais devenu un peu fainéant et j'ai retrouvé une dynamique de vie pour les démarches". Après un mois d'accompagnement, Mounir a trouvé un emploi dans les panneaux solaires. Il a "déjà signé un CDD, bientôt un CDI et j’envisage d'acheter une maison. je n'y aurais jamais pensé avant la Garantie Jeunes".

Tourner la page de l'échec au bac avec un logement

Le dispositif accompagne aussi les jeunes pour un logement, des rencontres avec les employeurs. Elodie avait échoué au bac et la Garantie Jeunes lui a permis de "trouver son autonomie. J'ai vraiment pu me projeter dans un avenir concert et stable". Elodie est en formation de vendeuse mais surtout elle a trouvé un logement "comme je n'avais pas beaucoup de revenus, je ne je savais pas où me tourner pour prendre un appartement. La Garantie Jeunes m'a aiguillé pour faire tous les papiers et trouver rapidement un appartement".

492 euros par mois avec la Garantie Jeunes mais surtout un accompagnement global pour tourner la page après l'échec scolaire d'Elodie : "je me dis que même si j'ai pas réussi mon bac, j'ai trouvé un métier qui me plait, j'arrive à faire et la formation et je me sens bien. La Garantie Jeunes a été un vrai tremplin personnel et professionnel pour moi".