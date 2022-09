Gard : réaliser des économies d'énergie grâce à... un drone !

Dans le département, l'entreprise Air4D propose notamment aux particuliers d'effectuer, chez eux, un diagnostic avec un drone pour cibler les zones où les déperditions en énergie sont les plus fortes. L'objectif est d'effectuer ensuite des travaux pour réaliser des économies.

À un moment où les prix des énergies flambent, c'est un service qui peut s'avérer utile. L'entreprise gardoise Air4D propose, notamment aux particuliers, de réaliser chez eux un diagnostic pour détecter les zones où les déperditions en énergie sont les plus fortes : murs, fenêtres, toitures, etc. Cette analyse est réalisée à l'aide d'un drone, comme l'explique le patron de la boîte, Pascal Succi : "Une caméra embarquée permet de scanner le bâtiment", explique l'intéressé.

Toujours selon Pascal Succi, ce diagnostic coûte entre 500 et 2 000 euros. "Il peut être réalisé par un particulier, une entreprise ou une collectivité", indique-t-il. En plus de ces diagnostics, Air4D propose aux agriculteurs de produire du gaz vert. "On les invite à utiliser le méthane qui émane, notamment, des bouses de vaches. Le gaz ainsi produit peut être réinjecté ensuite sur le réseau gaz de ville."