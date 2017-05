Gard : toute une commune mobilisée pour une famille syrienne

Depuis quinze jours Montaren-et-Saint-Médiers accueille un couple de syriens et leurs deux enfants. Une dizaine de bénévoles les aident au jour le jour. Un bel exemple de solidarité autour de cette famille ayant fuit leur pays en guerre.

La famille Kassab-Dabagh est arrivée dans le Gard il y a à peine quinze jours et pourtant elle semble déjà bien intégrée dans sa nouvelle commune. Montaren-et-Saint-Médiers s'est mobilisée pour accueillir cette famille de réfugiés qui a fuit la guerre.

Ils ont tout perdu à Alep

La mère de famille raconte ses dernières semaines à Alep en Syrie " la maison de ma famille et celle de mon mari ont été détruites et l'endroit où on travaillait n'existait plus non plus". Pendant quatre ans cette mère de famille de 22 ans a fait des demandes pour venir en France " et ça a fini par marcher" raconte t-elle.

Le couple et ses deux enfants de 3 et 5 ans sont depuis le 27 avril installés dans un appartement de Montaren, un logement spécialement rénové par des dizaines de bénévoles. La petite fille est scolarisée et son frère devrait suivre prochainement son chemin. Ils sont financièrement pris en charge par le CCAS de la commune et une association d'aide aux réfugiés.

TÉMOIGNAGE I Rencontre avec Bayane et Mohamad, le couple syrien Copier

Toute la famille est prise en charge au jour le jour par des bénévoles de la commune. Ils sont une dizaine pour les aider dans leurs démarches administratives, les accompagner chez le médecin ou à leurs cours de français.

Apprendre le français et travailler

Le jeune couple veut tout faire pour s'intégrer en France " je suis électricien" dit le père de famille "j'aimerais étudier les langues et être professeure pour transmettre mon savoir" dit avec beaucoup d'enthousiasme Bayane. Le couple apprend le français à l'Université populaire de l'Uzège.