Gare de Lyon à Paris : avant le début des travaux prévus en 2021, la concertation publique a commencé

Avant de lancer les travaux du secteur de la gare de Lyon, une concertation publique est organisée pendant six semaines avec plusieurs rendez-vous donnés aux usagers, habitants etc. Le but est d'informer sur les futurs changements prévus dont les travaux rue de Bercy, qui longe la gare côté Seine.

Paris, France

Le secteur de la gare de Lyon fait peau neuve. Un grand projet de travaux est lancé mais avant de poser la première pierre (prévue en 2021), c'est d'abord l'heure de la concertation. Pendant six semaines, les acteurs du projets (SNCF, RATP, Ville de Paris ou encore Ile-de-France Mobilités) donnent rendez-vous aux voyageurs, usagers, habitants et commerçants pour parler des futurs changements prévus. Des changements drastiques notamment concernant la rue de Bercy. La rue qui longe la gare côté seine et qui est fortement décriée par ceux qui l'empruntent.

L'entrée de la gare côté rue de Bercy n'est pas très attractive. Parmi les gens qui empruntent cette rue, plusieurs se plaignent du bruit. © Radio France - Kathleen Comte

De gros travaux sont prévus pour rendre cette rue de Bercy plus attractive pour les passants et les voyageurs, notamment une façade en verre pour laisser passer la lumière. © Radio France - Kathleen Comte

Il est vrai que quand on arrive à la gare côté rue de Bercy, ça n'est pas très attrayant : l'entrée est petite, un peu cachée sous une passerelle, il y a peu de luminosité. La rue est très bruyante, avec beaucoup de circulation. Des arguments qui font de cette rue le coeur du projet de rénovation.

La rue de Bercy et la gare bientôt réunifiées

Dans le projet prévu, la rue de Bercy et la gare - aujourd'hui séparées par une sorte de petit parking couvert - seront réunifiées. La gare devrait par ailleurs s'étendre jusqu'aux voies de circulation avec de nombreux commerces supplémentaires. Des commerces qui seront séparés de la rue par une grande façade en verre, comme l'explique Anne-Sophie Duterne en charge du projet de la rue de Bercy pour la SNCF : "La gare de Lyon va créer, entre la galerie commerciale Diderot et le Hall 3, un nouvel accès, une nouvelle connexion entre ces deux espaces. On va complètement pacifier cet espace-là puisque la gare va s'étendre jusqu'à la voirie. La trottoir va même s'élargir. L'extension sous dalle à l'intérieur de la gare devrait faire environ 3 500 mètres carré de commerces et de services. De la lumière va également être ramenée dans cet espace assez sombre."

Côté rue - gérée par la Ville de Paris - on fait la place belle aux bus, aux taxis, mais surtout aux vélos. Emmanuel Domergue est une des personnes en charge du dossier à la ville de Paris : "Notre projet est de donner la priorité d'une part aux piétons mais aussi aux vélos avec par exemple des pistes cyclables. L'idée c'est également de pouvoir accéder à une "vélo-station" qui sera aménagée gare de Lyon avec 450 places dans un premier temps, puis 1 000. Et puis, comme on est très bien desservis par les bus, l'objectif c'est aussi de donner la priorité à ces bus. Enfin, les taxis pourront tout à fait emprunter cette voirie-là mais d'autres aménagements sont prévus dans ce secteur." Quant à l'espace restant, il sera dédié à la circulation des voitures pour que les riverains puissent - entre autres - rentrer chez eux.

Les commerçants satisfaits du projet

Michel travaille dans la galerie Gamma, située juste en face de la gare et accessible depuis la gare par la rue ou via une passerelle. Il semble satisfait par ces annonces : "Nous sommes forcément très attentifs au devenir et à l'évolution de la gare de Lyon puisque nous sommes quasiment imbriqués à cette gare. Concernant le projet, on en pense le plus grand bien mais j'attends d'avoir plus de détails, c'est pour ça que je suis venu. Au-dessus ça devient de plus en plus clair et propre et c'est un plus mais nous souhaitons que cet effort soit aussi réalisé côté Gamma pour inciter une attractivité aussi de ce côté-là. Donc le cap sera de franchir cette période de travaux importante et préserver les intérêts de chacun."

Les premiers travaux devraient débuter en 2021 pour durer jusqu'en 2025. © Radio France - Kathleen Comte

Quant au calendrier, le dépôt du permis de construire devrait être déposé en 2020. Les premiers travaux devraient débuter en 2021 pour durer jusqu'en 2024 (pour l'intérieur de la gare), 2025 (pour les travaux qui concernent la voirie). Mais avant tout cela, si vous souhaitez participer à la concertation qui a lieu pendant six semaines et si vous avez loupé le rendez-vous de mardi à la gare de Lyon, sachez qu'un atelier public aura lieu le 13 juin à la maison de la RATP rue de Bercy dans le 12e arrondissement de 19h à 21h30.