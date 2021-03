Gare du Nord : les agents de maintenance en grève interpellent les usagers

Ils sont une dizaine, uniforme orange tâché du noir des conduits et des tunnels dans lesquels ils travaillent, à se retrouver ce mardi après-midi dans la gare pour aller à la rencontre des usagers. Habituellement assignés au travail de nuit, ils ont décidé de venir leur distribuer des tracts pour alerter sur leur situation, et celle de la maintenance des voies.

Conditions de travail et prime

Ce que demandent ces agents, c'est d'abord une meilleure prise en compte de leurs conditions de travail. "Ce sont des ouvriers, des prolétaires du rail. Ils travaillent de nuit, dans des tunnels, avec les rats, les puces, pour 1.300 euros par mois" défend Anasse Kazib, délégué du syndicat Sud Rail à Paris Nord.

"Ils ont travaillé pendant le confinement, ils sont sur le terrain pendant les tempêtes, les canicules. Aujourd'hui ils méritent plus de reconnaissance", martèle le syndicaliste, qui réclame à leurs côtés une indemnité de pénibilité de 20 euros par jour de travail.

La maintenance en suspens

Depuis le 18 janvier, quasiment l'ensemble de cette équipe de 17 cheminots est en grève, "une heure par service", précise l'un d'eux. "Il n'y a pas de risque imminent pour la sécurité des usagers et des trains", poursuit-il, "mais les travaux de maintenance ne sont plus assurés, et si le mouvement perdure il pourra y avoir un impact sur la régularité". Le syndicat Sud Rail a d'ailleurs déposé plusieurs droits d'alerte et met en garde quant à des problèmes de ballast et d'éclisses.

De son côté la direction de la SNCF assure que "il n’y a pas de risque sur la sécurité des circulations ni Transilien ni grandes lignes ou TER. Les sujets évoqués dans le cadre du droit d’alerte déposé par un syndicat ne font courir aucun risque vis-à-vis de la sécurité ferroviaire". Dans ce communiqué, l'entreprise précise que "les vérifications de sécurité qui doivent être assurées le sont par les personnels et encadrants non-grévistes, et des équipes mobiles".

Reste que les cheminots défendent leur travail, "on ne peut pas demander à des entreprises et prestataires extérieurs de faire le même travail. Nous, on connait nos voies par coeur".