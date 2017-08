Gare Montparnasse : panne identifiée mais trafic encore très perturbé en Bretagne

La SNCF a identifié la panne qui bouleverse la circulation des TGV depuis dimanche, mais les réparations ne sont pas terminées. Douze trains entre Paris et la Bretagne sont encore supprimés ce mardi. Le président du Conseil départemental du Morbihan appelle le président de la SNCF à démissionner.

La panne de signalisation qui perturbe le réseau des TGV a donc été identifiée dans la nuit de lundi à mardi, voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise, le trafic des trains n’est pas encore revenu à la normale, et pour cause, les réparations ne sont pas terminées et devraient reprendre dans la nuit de mardi à mercredi. Résultats, encore douze TGV supprimés ce mardi entre la Bretagne et Paris.

#Rennes: moins de passagers bloqués à la gare ce matin mais le trafic reste perturbé, 12 trains sont supprimés aujourd'hui #SNCFpic.twitter.com/pYMuzJzocn — FB Armorique (@bleuarmorique) August 1, 2017

Le président du Conseil départemental du Morbihan appelle à la démission de Guillaume Pépy

Dans un message posté sur son compte Facebook, François Goulard, le président du Conseil départemental du Morbihan condamne une "invraisemblable pagaille à la SNCF pour la deuxième fois de l’été" et appelle même le président de la SNCF à quitter ses fonctions : "Un dirigeant digne de ce nom devrait présenter sa démission. M.Pepy ne le fera pas" il en appelle donc directement au Président de la république : "M.Macron nous a affirmé qu'il était le chef . Qu'il le montre. Et qu'il mette à pied M.Pepy, PDG de la SNCF , pour une défaillance réelle , celle-là".

Une situation "inacceptable" pour le secrétaire d’Etat au ministère de l’Economie

Le secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie, Benjamin Griveaux, a qualifié la situation d"'inconcevable" et d'"inacceptable" ce mardi matin sur l’antenne d’RMC et BFMTV. "Cent mille personnes voyageaient sur ces lignes depuis 48 heures, 7.000 n'ont pas pu trouver de solution. C'est évidemment inconcevable et pas acceptable pendant ces périodes de vacances" a-t-il conclu. De son côté, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce avoir demandé à la SNCF un rapport pour la fin de la semaine sur la panne qui perturbe le trafic des trains depuis dimanche.

Encore des perturbations mercredi mais "beaucoup plus légères"

Trains annulés, en retard, bondés, la situation était encore chaotique hier lundi en gare de Montparnasse mais aussi dans de nombreuses gare de région comme on a pu le constater à Rennes. Ce mardi seuls trois TGV sur quatre devraient circuler mais la SNCF annonce un retour progressif à la normale demain mercredi, avec des perturbations "beaucoup plus légères" selon un porte-parole de la société ferroviaire.