Saint-Denis, France

Dès lundi, la centaine d'agents de nettoyage des gares transilien de la SNCF reprendront le travail, après 45 jours de grève. Ce vendredi matin, en gare de Saint-Denis, ils ont voté la fin de la grève et acceptent de signer le protocole d'accord proposé par leur employeur, l'entreprise de nettoyage ONET H Reinier. Les salariés ont obtenu satisfaction sur la quasi totalité de leurs revendications : ils seront désormais rattachés à la convention collective de la manutention ferroviaire, plus avantageuse, la clause de mobilité a été retirée et les paniers repas, qui s'élevaient à 1,90 euros, seront augmentés à 4 euros.

45 jours de grève

La grève avait débuté le 1er novembre, dans trois gares : Saint-Denis, Ermont Eaubonne et Garges Sarcelles, suite à la reprise du marché du nettoyage par ONET H Reinier. "On n'a pas fait la grève pour rien" salue Amadou Fofana, un des agents de nettoyage représentant du personnel ,tout sourire ce vendredi. "On est sorti de l'ignorance, on a mis nos droits sur la table, on ne peut être que satisfaits" renchérit Mahamadou Baradji, qui fait partie de l'encadrement des agents.

70 000 euros dans la caisse de grève

"Au début, ils ne nous écoutaient pas, on a été écouté" ajoute-t-il, saluant "la solidarité qui a été essentielle : la population a compris notre combat et nous a soutenu, c'était notre force".

Une caisse de grève, alimentée par les dons des voyageurs et des soutiens, a notamment permis de récolter 70 000 euros soit environ 700 euros par grévistes.

"Un combat exemplaire"

Anasse Kazib, secrétaire adjoint du syndicat Sud Rail de Paris Nord, venu soutenir les grévistes considère que cette grève a été "une victoire, un combat exemplaire (...) ils ont gagné à travers le rapport de force : ils ont montré à tout le monde que quand ils ne travaillaient pas la boite ONET ne tournait pas". Pour lui, les agents de nettoyages sont "des invisibles devenus visibles (...) : pour une société de nettoyage quand les travailleurs ne nettoient plus les gares, il ne se passe rien du tout".

La SNCF, qui avait attaqué au tribunal administratif neuf grévistes pour "occupation illicite" des gares, a aussi été déboutée cette semaine, selon les syndicats. Les salariés doivent reprendre le nettoyage des gares lundi. Ils organisent ce samedi, à 14 heures, une fête au théâtre de la compagnie Joli Môme.