Garges-les-Gonesse : un centre national de formation à l'inclusion par le sport

Les coachs passent par le sport et ses valeurs, pour ramener les jeunes vers le monde du travail.

C'est un nouveau métier qui s'invente à Garges-les-Gonesse. La ville du Val d'Oise accueille à partir de ce jeudi, le premier centre de formation professionnelle préparant au métier de coach d'inclusion par le sport. 100 coachs et 540 animateurs d'inclusion par le sport seront formés dès 2022 selon une méthode testée depuis cinq ans par l'Agence pour l'éducation par le sport (APELS) avec des coachs du boxing-club de Garges-les-Gonesse. Depuis cinq ans qu'ils testent la méthode, les coachs du Val d'Oise ont permis à plus de 1.500 jeunes de trouver du travail.

Sport le matin, projet professionnel l'après-midi

Leur cible : les jeunes du quartier, de 18 à 30 ans, peu ou pas du tout diplômés et à qui il faut remettre le pied à l'étrier. Les sortir de leur lit dans le meilleur des cas, de la rue aussi parfois. Leur outil : le sport et ses valeurs transposables au monde du travail. "Ils aiment le sport, ils ont l'esprit de compétition, souvent une grande détermination", décrit Emmanuel Dos Santos, responsable d'insertion dans le Val d'Oise pour l'APPELS. "Notre travail c'est de leur faire découvrir ses compétences qu'ils ont en eux et de les aider à les faire valoir dans des entretiens d'embauche."

Le tout, via un programme de six semaines intensives. Sport le matin. Boxe, renforcement musculaire, footing. Parfois très tôt, à 8h du matin "pour bien les réveiller, leur apprendre la ponctualité. On l'exigera d'eux quand ils seront en entreprise, il faut les habituer", s'amuse Jeyssah Marcel, l'une des coachs, elle-même quatre fois championne de France amateur. Aussi pour les tester, reconnaît Emmanuel Dos Santos. "Se lever tôt c'est dur pour eux, ça montre aussi leur motivation."

Emmanuel Dos Santos, ancien coach du boxing club de Garges est devenu responsable d'insertion pour l'APELS. © Radio France - Faustine Mauerhan

Relooking, jobdating

Les après-midi, autre ambiance. Place aux ateliers professionnalisant. Comment rédiger un CV, une candidature. Atelier relooking avec leur partenaire "la cravate solidaire". Simulation d'entretien pour travailler la posture, le comportement. Puis session jobdating pour passer dans le grand bain et tenter de décrocher une formation ou mieux encore, un CDI.

Une méthode éprouvée. A Garges-les-Gonesse, "on a 70% de sortie positive à chaque promotion", se félicite Emmanuel Dos Santos. "Parce qu'on connait les jeunes, on les croise depuis toujours dans le quartier, ils nous font confiance, on leur explique avec nos mots à nous pourquoi c'est important de s'inscrire à la mission locale, ils nous suivent sur les forums d'emploi."

Il faut dire que les coachs se donnent du mal pour trouver des entreprises partenaires qui valent la peine. Des métiers dans l'animation, dans la banque, dans les transports. Des "bonnes situations" pour convaincre les plus éloignés de l'emploi. "Certains jeunes se font 200 euros en une journée, juste en guettant au pied des tours pour les dealers", regrette Emmanuel Dos Santos. "Avec un boulot payé au SMIC, ils nous rient au nez. Donc à nous de leur proposer des emplois qui leur permettront une vie décente."

Et ça existe. On travaille très bien avec les régies de transports pour les orienter vers les postes de chauffeur de bus, payés 2.000 euros par mois avec des horaires aménageables" ou grutier, un métier en fait bien rémunéré et qui recrute en Île-de-France.