Gaspillage alimentaire : 97% des Français plébiscitent les produits en "dates courtes"

Manger des produits qui approchent la date de péremption, moyennant des ristournes, pour éviter qu'ils ne soient jetés, c'est une habitude que prennent de plus en plus de Français. 97% de Français affirment être prêts à acheter des produits en "dates courtes" dans leurs supermarchés révèle ce samedi dans un sondage la start-up Phenix et l'institut de sondage YouGov à l'occasion de la journée nationale contre le gaspillage alimentaire.

Alors que le gouvernement s'est fixé l'objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2051, les grandes surfaces se lancent dans des initiatives pour limiter la perte d'aliments. En premier, la vente de produits approchants de la date de péremption à prix réduits, avec la mention "dates courtes" sur l'emballage.

Selon le sondage, la méthode séduit. 97% des répondants y sont favorables, 87% assurent le faire régulièrement dans leurs supermarchés. 1 Français sur 3 affirme même le faire à chaque passage dans son supermarché.

En outre, un quart des Français a déja eu recours à des applis anti-gasti, tel que "Too Good to go", qui permettent d'être alerté si un commerçant cherche à écouler ses invendus.

Savoir où finissent les invendus

Cet intérêt s'explique notamment par une croyance tenace. Selon l'étude, plus d'un quart des Français (28%) pensent que les supermarchés détruisent régulièrement des invendus alimentaires en les aspergeant d'eau de javel ou de produits toxiques. Cette pratique est interdite par la loi Garot4.

Ainsi, le panel sondé aspire à mieux connaître l'impact social des invendus : 70% des Français se déclarent intéressés par une communication des supermarchés sur le don des invendus à des associations caritatives.