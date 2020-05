Gay pride annulées à La Roche-sur-Yon et à Nantes : répercussions de l'épidémie sur la communauté

Pas de gay pride cette année à La Roche sur Yon et à Nantes, actions modérées pour la Journée Internationale de lutte contre l'Homophobie et la Transphobie.

Ce devait être la toute première marche des fiertés de Vendée. Organisée pour marquer la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, un an après l’attaque du Centre LGBT par des étudiants de l’institut catholique à La Roche sur Yon. La marche prévue samedi 16 mai est finalement reportée à septembre. La gay pride de Nantes, elle, est annulée selon l'association Nosig. Alors que justement, les violences transphobes et homophobes ont augmenté pendant le confinement.

La première marche des fiertés de Vendée, reportée à septembre

Pas question d'annuler cette toute première gay pride pour le Centre LGBT de Vendée ! La marche n'aura pas lieu ce samedi 16 mai mais "si possible" précise la présidente de l'association, elle sera reportée en septembre. Plus, les militant-e-s du centre ont déployé un drapeau géant aux couleurs arc-en-ciel (vidéo à retrouver sur la page Facebook). Car pour Sophie Proquin-Salacroup, il faut marquer cette journée si particulière. Date à la fois de lutte internationale contre les violences homophobes et transphobes ; et date-anniversaire de l'attaque du Centre LGBT par des étudiants de l’institut catholique à La Roche sur Yon.

Reporter cette toute première marche de fiertés a été un crève-cœur pour Sophie Proquin-Salacroup : "c'était la date anniversaire [de l'attaque du centre], c'est pour ça que c'est décevant !". Une agression qui avait "choqué" les militants LGBT, raconte Sophie, "ce n'est pas possible de voir de tels comportements à la Roche sur Yon, c'est pour cela que nous avons [organisé] cette première marche de fiertés qui était donc historique !". Pour autant, ce n'est que partie remise puisque la présidente espère la reporter en septembre, si la situation épidémique le permet. "Nous avons vraiment l'intention de l'organiser !"

Quant à l'affaire de l’attaque du centre LGBT, elle est renvoyée devant la Cour d'appel de Poitiers, le 10 juin prochain.

Faible augmentation des violences homo et transphobes : la partie émergée de l'iceberg

Nosig accompagne les victimes de violences homo et transphobes mais depuis le début du confinement, impossible d'ouvrir l'accueil de ces personnes au centre. L'association LGBT QI+ assure donc une permanence téléphonique. Or si le nombre d'appels n'a pas beaucoup augmenté, cette situation ne reflète pas forcément la réalité selon la présidente de l'association Martine Letellier. "Nous avons eu des appels et des mails de personnes qui étaient en difficultés psychologiques mais on pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ne nous ont pas contactées !" explique la présidente de Nosig. Les victimes étant enfermées à la maison avec leurs agresseurs, difficile pour elles de passer un coup de fil en toute intimité, rappelle Martine Letellier. "Elles n'ont pas d'espaces où elles peuvent avoir de l'intimité pour s'exprimer."

On pense que ce sera à travers le déconfinement qu'on va pouvoir entrer en contact avec ces personnes [victimes de violences] et qu'[alors] on verra l'étendue des dégâts ! - Martine Letellier

Elle remarque une "légère augmentation" du nombre de personnes mises à la rue par leurs proches à cause de leurs coming-out pendant le confinement, "deux ou trois personnes", mais il est difficile d'imputer ces violences au seul confinement selon Martine Letellier.

La présidente précise aussi qu'il n'y aura pas de marche de la fierté à Nantes cette année.