Gaz, électricité : la CGT appelle à trois mois de grève dans le secteur de l’énergie

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Le syndicat CGT Mines énergie appelle les électriciens et les gaziers à trois mois de grève et de mobilisation dès le 3 avril, a-t-on appris ce mercredi soir. Le syndicat envisage des baisses de production et des coupures ciblées, pour faire plier le gouvernement sur ses réformes.