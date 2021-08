Gaz : hausse des tarifs réglementés, une inquiétude pour la Fondation Abbé Pierre en Bretagne

Le gaz enregistre une nouvelle hausse à partir du 1er septembre. Les tarifs réglementés augmenteront de 2,7% pour les ménages utilisant le gaz uniquement pour la cuisson, de 5,5% pour les ménages utilisant le gaz pour l'eau chaude et la cuisson et de 9% pour la totalité d'un foyer chauffé au gaz. Face à ces chiffres, Stéphane Martin, directeur de la Fondation Abbé Pierre de Bretagne, s'inquiète pour ces ménages déjà impactés par la crise sanitaire. "Cette hausse de l'énergie depuis des années tombe très mal. On commence à voir à la fondation Abbé Pierre de nombreux dossiers d'aides de travailleurs sociaux de tous les territoires bretons et _on sent bien que cette question de l'énergie est cruciale aujourd'hui_", concède-t-il.

"Je pense que beaucoup de ménages ne pourront pas faire face aux différentes factures qui arrivent, j'avoue que cela nous inquiète." Stéphane Martin pense déjà à l'hiver et craint que cette hausse incite les ménages à se priver de chauffage dans les mois les plus froids. "Malheureusement on le voit de plus en plus, on intervient chez des ménages qui nous disent que depuis plusieurs mois ils _ne se chauffent quasiment plus, ils se réfugient dans une pièce_, on sent que cette question du renoncement à l'énergie et au chauffage est bien présente."

Les familles monoparentales plus touchées

Si beaucoup de personnes viennent à la Fondation Abbé Pierre pour financer des factures liées à l'énergie, celles qui inquiètent le plus Stéphane Martin sont des femmes, à la tête de familles monoparentales. "Beaucoup ont quitté le centre ville pour aller vivre dans les secteurs ruraux et avoir des logements plus grands mais c'est toujours plus difficiles à chauffer. On constate aujourd'hui que ces femmes seules avec enfant ont beaucoup de mal à faire face aux différentes charges." Pour lui, cette nouvelle hausse du prix du gaz va encore fragiliser leur capacité à subvenir à leurs besoins en énergie et les conséquences se verront, sur le terrain, dans les mois à venir.

Les tarifs réglementés du gaz sont amenés à disparaître le 1er juillet 2023.