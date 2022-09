Énergie : l'ex-gazoduc Euskadour ouvre les vannes pour alimenter le sud ouest

Les flux mondiaux de gaz sont en train de changer à cause des tensions entre la Russie et l'Europe. Directement concerné par un surplus de gaz qui transite depuis l'Espagne, le Gazoduc "Artère de l'Adour", ancien "Euskadour" qui relie Bilbao à Lussagnet (Landes), a prévu d'augmenter sa capacité.

Pour compenser la fin de la distribution de gaz russe, interrompue à cause des tensions entre la Russie et l'Europe, le gazoduc "Artère de l'Adour", nouvel "Euskadour", a prévu d'ouvrir les vannes. "En concertation avec Enagas, acteur majeur du transport de gaz en Espagne, nous allons augmenter la capacité du gazoduc" confirme Gilles Doyhamboure, directeur commerce et régulation de Téréga (équivalent d'Enegas en France) à Pau. Actuellement, la capacité de l' "Artère de l'Adour" est de 60 Gigawatts/heure par jour. Après aménagement, la capacité devrait être de 100 Gigawatts/heure par jour, soit une augmentation de 66%. Ancien "Euskadour", ce gazoduc relie Bilbao à Lussagnet, dans les Landes.

Conséquence de la guerre en Ukraine

Depuis que la Russie a fermé les vannes vers l'Europe, les flux sont en train de changer. "Normalement, le gaz circule depuis le nord vers le sud, confirme Gilles Doyhamboure. Avec la crise ukrainienne, c'est inversé : désormais, le gaz arrive depuis le sud, du Maghreb, d'Afrique Subsaharienne ou du Moyen-Orient par exemple, voire d'Australie, et est transporté vers le nord." En conséquence, c'est tout le réseau qui s'adapte. "Il y a une possibilité d'amener plus de gaz que la péninsule ibérique n'en a besoin parce qu'ils ont des infrastructures, notamment de GNL, gaz naturel liquéfié, excédentaire par rapport à leurs besoins de consommation. Donc le marché, s'il le décidait, pourrait acheminer du gaz via ces terminaux et en faire bénéficier la France. Et dans ce cas-là, nous, on essaie d'augmenter le tuyau, d'augmenter la possibilité de rentrer du gaz depuis la France."

On est dans une logique de solidarité européenne. - Gilles Doyhamboure, directeur commerce et régulation de Téréga

Pour l' "Artère de l'Adour", c'est une augmentation de 40 Gigawatt/heure par jour qui est à l'étude. "Il y a le même type de travaux actuellement à la frontière franco-allemande. Historiquement les flux de gaz arrivaient de Russie, par l'Allemagne, vers la France. Aujourd'hui, il n'y a plus ces flux russes. Donc le flux de gaz provenant d'Allemagne vers la France est nul. Il y a des travaux pour changer le sens du flux et que la France ait la possibilité, si l'Allemagne en a besoin et si la France le peut, de transiter du gaz de la France vers l'Allemagne. Donc on est dans une logique de solidarité européenne et d'optimisation des flux dans un nouveau contexte depuis la crise en Ukraine"

Pas de coût supplémentaire

Pour le porte-monnaie des consommateurs, ce changement et cette adaptation ne devraient pas se traduire par une augmentation. "Quand on parle de ces marchés-là, on est sur une et notamment le marché du GNL. C'est un marché mondial, donc le prix se fait à l'échelle mondiale. Qu'il arrive d'Espagne ou qu'il arrive par le nord, ce sont les conjonctions marché/gaz qui priment. Maintenant, dans une situation de tension, s'il y a de la tension cet hiver, si l'Europe consomme beaucoup et appelle beaucoup de gaz par rapport au reste du monde, ça, ça a un coût."

C'est un marché mondial, le prix se fait à l'échelle mondiale, que le gaz arrive d'Espagne ou par le nord. - Gilles Doyhamboure, directeur commerce et régulation de Téréga

Contrairement à son voisin espagnol, Téréga n'a pas besoin de faire de travaux pour augmenter sa capacité, car l' "Artère de l'Adour" est déjà équipée pour ce gaz supplémentaire. Contrairement au gazoduc de Larrau, qui lui ne pourra pas transporter plus de gaz qu'il ne le fait déjà, et dont la capacité ne sera pas augmentée.