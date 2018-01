Kolbsheim, France

Au lendemain de la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, se pose la question d'autres dossiers du même type sur lesquels l'Etat doit prendre position : celui du centre d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse et celui du Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO).

José Bové, député européen, soutient les opposants au GCO. Il s'est notamment rendu à Kolbsheim en avril 2017, puis y est retourné en juin pour dormir dans une cabane anti-GCO. Alors faut-il, selon lui, voir un lien entre les deux dossiers ? José Bové répond à nos questions.

L'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes peut-il avoir des conséquences sur le projet Grand contournement ouest de Strasbourg ?

Ce qui est évident c'est qu'aussi bien à Notre-Dame-des Landes que pour le Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO), on a affaire à des projets anciens, qui ont été arrêtés puis ont redémarré. Malgré cela, le GCO est toujours refusé par une grande partie des gens qui sont sur le territoire, pour des questions environnementales mais aussi agricoles. Ce sont quand même 330 hectares de terres agricoles, parmi les meilleures de France, qui sont menacées par le projet.

Est-ce que vous craigniez que le GCO devienne un lot de consolation pour Vinci ?

Si Vinci veut un lot de consolation, il va essayer de récupérer la gestion des aéroports de Paris. Je pense que Vinci ne cherche pas quelques kilomètres à goudronner pour sauver son bilan annuel. Par contre ce que je crains c'est qu'il y ait une pression et que les choses se bloquent. Mais en même temps ce qui me rassure c'est que la population est mobilisée sur place et qu'il y a un vrai travail juridique fait par les associations. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le dossier du GCO, notamment pour les questions environnementales, n'est pas du tout un dossier sérieux. Il est très mal ficelé. Je ferai tout pour aider les riverains, les associations, les communes qui luttent contre ce projet qui ne règlent aucun problème de circulation et qui ajouterai de la pollution.

Faut-il s'attendre à voir débarquer des zadistes de Notre-Dame-des-Landes à Kolbsheim ?

J'étais à Kolbsheim pour dormir là-bas. Ce sont vraiment des gens de la région qui sont installés. Est-ce que d'autres vont venir ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que tous font preuve de non violence. Il n'y a aucun risque de situation soit tendue.