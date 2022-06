GE accusé de fraude fiscale : le site de Belfort pourrait en faire les frais selon Eva Joly

La CFE CGC et Sud à General Electric déposent plainte au parquet national financier pour fraude fiscale. En cause, ces 555 millions d'euros de profit de General Electric qui auraient échappé au fisc, détournés vers la Suisse ou le Delawere aux Etats-Unis, en utilisant Belfort comme un sous-traitant d'usines. Une affaire révélée par le média Disclose. L'intersyndicale est représentée par l'ancienne eurodéputée et avocate Eva Joly, qui dénonce la complicité de Bercy. Interview.

France Bleu Belfort Montbéliard : Vous portez plainte au parquet national financier contre General Electric. De l'argent échappe aux impôts français. C'est ce qu'il faut retenir?

Eva Joly : Oui, c'est cela. La conclusion, c'est que le résultat de General Electric Belfort est artificiellement minoré, de 555 millions d'euros sur quatre années. Mais nous nous arrêtons en 2019.

Pouvez-vous expliquer simplement comment cet argent est optimisé par General Electric?

Lorsque vous êtes une multinationale, que vous opérez en France, en Allemagne, ou en Italie par exemple, des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, l'impôt sur les sociétés baisse en permanence. En France, il était jusqu'à récemment de 33 %, ce qui est assez élevé. L'idée des multinationales, c'est de ne pas payer d'impôts, de faire en sorte que la base imposable devienne zéro. Si vous transférez vos bénéfices au Delaware, il y a 0% d'impôt. C'est comme ça que les multinationales ont développé leurs filiales dans les paradis fiscaux. Ce sont des délits. C'est de la fraude fiscale. Mais dans notre pays, seul le ministère des Finances peut déposer plainte pour fraude fiscale. Les syndicats ne peuvent pas le faire. Toutefois, nous pouvons porter plainte pour blanchiment de fraude fiscale. J'anticipe que nous allons vivre la même chose avec le fraude fiscale qu'avec la corruption dans les années 90. Personne n'était puni, et un jour c'est fini.

Pour vous, c'est la fermeture du site de Belfort qui est en train de s'organiser?

Pour moi, lorsqu'on organise un déficit aussi important, c'est que, à terme, on veut fermer, mettre le centre de production ailleurs. Et il ne fait pas que cela arrive, parce que la France et Belfort particulièrement ont un savoir faire unique en matière énergétique. Et nous sommes à la veille d'énormes développements et de besoins des turbines. Tout cela doit rester en France et être confié à nos ouvriers, à nos techniciens et à nos ingénieurs. Ne ne devons pas laisser partir cette industrie.

Il n'y a pas que General Electric. Vous attaquez aussi l'Etat français qui serait complice de ce qu'il s'est passé?

Ce que je dis, c'est que l'Etat français est faible parce que c'est la doctrine libérale qui a gagné intellectuellement. C'est l'idée que le contrôle coûte cher, que l'autocontrôle n'est pas plus mal. Sauf que l'autocontrôle, cela donne l'E.coli dans les abattoirs, ça donne 100 000 morts pour l'amiante, et l'autocontrôle des entreprises cela donne zéro impôt. Il faut des inspecteurs des impôts pour vérifier. Et il faut surtout aussi des syndicats conscients de leur responsabilité qui, de l'intérieur, vérifient les comptes de leurs entreprises.

Quel est le calendrier maintenant? La plainte est déposée. Qu'est ce qu'on doit attendre?

Elle est déposée et le parquet a déjà une période de trois mois pour travailler. Au bout de trois mois, nous avons la possibilité de nous constituer partie civile, ce qui voudrait dire que nous aurions accès à l'enquête.