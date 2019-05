GE Belfort : ce qu'il faut retenir de la réunion des élus locaux à l'Elysée

Plusieurs élus du Territoire de Belfort ont été reçus pendant une heure ce mercredi à l'Elysée sur le dossier General Electric. Les élus parlent d'un entretien "studieux" et "constructif". Aucune précision n'a été apportée sur l'avancée des discussions concernant les pistes de diversification.

Les élus locaux ont été reçus pendant plus d'une heure à l'Elysée (photo d'illustration)

Belfort, France

Cinq élus du Territoire de Belfort, ainsi que la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, ont été reçus pendant plus d'une heure ce mercredi en fin de matinée à l'Elysée par la secrétaire générale adjointe de l'Elysée Anne de Bayser.

Objectif : évoquer l'avenir des sites General Electric de Belfort et Bourogne, alors que plane la menace d'un plan de suppressions de 800 à 1.000 postes qui pourrait être annoncé après les élections européennes selon les syndicats. Près de 500 personnes avaient manifesté ce mardi à Belfort pour la défense de l'emploi chez GE.

Les élus ont le sentiment d'avoir été entendus

A la sortie de l'Elysée, les élus locaux n'affichaient ni sourires, ni triomphalisme, mais ils ont au moins l'impression d'avoir été entendus. "On sent depuis quelques jours, depuis une semaine environ, une prise de conscience très forte de la part du gouvernement, la nécessité de réfléchir et d'approfondir l'ensemble des pistes de diversification", a déclaré au micro de franceinfo Florian Bouquet, président du département du Territoire de Belfort.

Nous devons conserver les compétences sur le Territoire"

"C'est un entretien qui, je l'espère, était constructif pour l'avenir", a estimé à l'issue de la réunion Ian Boucard, le député LR du Territoire de Belfort. "Après, il n'y a pas lieu d'être optimiste ou rassuré, il y a lieu de travailler pour que le site industriel de Belfort soit préservé (...) notre enjeu, en tant qu'élus locaux, c'est d'aider (les salariés) à pouvoir conserver leurs emplois, pour que nous puissions conserver les compétences sur le territoire (...) parce qu'une fois que les emplois sont supprimés, les compétences sont perdues et on ne peut plus reconstruire derrière".

Pas de précision sur les pistes de diversification

Aucune précision n'a toutefois été apportée sur l'avancée réelle des pistes de diversification évoquées comme dans l'aéronautique ou la filière hydrogène. Mais le scénario d'un prochain plan social chez GE semble bien se dessiner. "Nous restons extrêmement déterminés et mobilisés parce que, très clairement, nous ne pourrons pas accepter qu'il y ait un plan social d'ampleur sans avoir des compensations importantes", a réagi pour sa part Damien Meslot, le maire de Belfort. Seule quasi certitude : l'annonce de GE est imminente, même si le nombre exact de suppressions de postes semble encore pouvoir évoluer.