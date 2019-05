GE Belfort : ce que pèsent les sous-traitants dans le nord Franche-Comté

Belfort, France

Alors que General Electric pourrait annoncer un plan social d'envergure sur les sites de Belfort et Bourogne, une cartographie des sous-traitants du groupe américain a été réalisée par l'association régionale "Vallée de l'Energie". Selon l'association, qui réunit des donneurs d'ordre et des petites et moyennes entreprises, une cinquantaine de sous-traitants ont été recensés. Tous sont basés dans le Territoire de Belfort, dans le pays de Montbéliard et dans le pays d'Héricourt et emploient près de 1500 salariés.

Des entreprises largement dépendantes des contrats de General Electric

Selon l’enquête, l'activité de ces sociétés dépend clairement de General Electric : 45 % de leur chiffre d'affaires est lié au groupe américain. Les sous-traitants ont d'ailleurs déjà senti le vent tourner puisque depuis 2017, les commandes de GE sont beaucoup moins nombreuses. Ils déclarent ainsi avoir perdu en moyenne 20% de leur chiffre d'affaires.

Comme pour GE, l'aéronautique et l'hydrogène pour sauver les sous-traitants

Avec ce plan social à venir, ces sous traitants pourraient devenir très fragiles : pour limiter la casse ils doivent donc se diversifier absolument prévient Dominique Balduini, président de l'association de la vallée de l'Energie qui a réalisé cette enquête. Pour ne pas vivre de plan social, explique l'entrepreneur "il faut trouver d'autres contrats avec d'autres donneurs d'ordres : il faut former les salariés à d'autres métiers comme ceux liés aux batteries, à l'aéronautique ou à l'hydrogène".