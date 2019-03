GE Belfort : un plan de suppression de 800 postes en préparation ?

Entre 100 et 150 salariés du site GE Belfort ont débrayé ce mercredi matin sur le site belfortain. Les syndicats redoutent la suppression de plusieurs centaines de postes dans les mois qui viennent à Belfort au sein de l'activité turbines à gaz.

Un nouveau plan de restructuration est-il en préparation chez GE Belfort ? Les syndicats redoutent un plan de suppression de 800 postes à Belfort, après les élections européennes de mai prochain, a appris ce mercredi de sources syndicales France Bleu Belfort Montbéliard. La direction ne confirme pas mais les syndicats se montrent particulièrement inquiets.

L'activité turbine gaz visée ?

L'information émanerait d'un ancien salarié haut placé chez GE et elle a été jugée suffisamment crédible pour être relayée par les organisations syndicales. "Nous avons eu l'information, qui - on va dire - est informelle, d'une possibilité de suppression de 800 emplois sur notre entité turbine à gaz à Belfort, ce qui représente à peu près 50% des effectifs", déclare Alexis Sesmat, délégué Sud Industrie sur le site GE de Belfort.

700 millions d'euros déjà provisionnés

D'après les syndicats, le groupe GE aurait déjà provisionné plus de 700 millions d'euros (800 millions de dollars) au niveau mondial pour organiser la restructuration de "GE Power" à l'international : 8.000 salariés pourraient être concernés dans le monde, dont 800 à Belfort. Ce chiffre n'est pas confirmé par la direction mais il ravive les inquiétudes des salariés, alors qu'en début d'année les perspectives pour la filière gaz étaient jugées plutôt bonnes.

C'est une information extrêmement anxiogène"

"Vu que c'est un bruit de couloir, c'est une information qui est extrêmement anxiogène, d'autant plus que _la direction nous joue une musique depuis un an et demi_, (comme quoi) nous sommes en sous-charge, que le marché n'est pas porteur, que le corollaire de tout cela est qu'il va falloir faire un plan de restructuration avec des suppressions de postes à la clé", affirme-t-il.

"La direction ne dément pas un plan de restructuration à venir" Copier

Les syndicats ont demandé un rendez-vous au plus vite avec Scott Strazik, le directeur général de la branche Gas Power de GE au niveau mondial pour qu'il clarifie les réelles intentions du groupe. Pour manifester leur inquiétude, entre 150 et 200 de salariés de GE ont débrayé pendant 1h30 ce mercredi matin (10h30-12h) au Techn'hom à Belfort.