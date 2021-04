GE Steam Power : la Région demande un moratoire au plan social et invite Emmanuel Macron à Belfort

A la veille d'une nouvelle mobilisation des salariés de General Electric Steam Power pour contester le plan social en cours, la région Bourgogne-Franche-Comté monte au créneau. Dans un communiqué, la présidente de Région Marie-Guite Dufay "réaffirme" son "soutien total" aux salariés, et demande à l'Etat "un moratoire" dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait la suppression de 238 postes. Après des négociations avec la direction, les syndicats ont pour l'instant réussi à sauver 94 de ces 238 postes.

"C'est une première étape. Il en reste 144 à sauver et autant de compétences-clés qui ne doivent pas disparaître", indique Marie-Guite Dufay, tout en appelant le gouvernement à se mobiliser. "Il ne peut pas d'un côté dire que l'Etat ne peut rien faire pour stopper le PSE et de l'autre affirmer qu'il va racheter la branche nucléaire." La présidente de la Région invite donc Emmanuel Macron à venir à Belfort, pour préciser l'avenir de la branche nucléaire de GE, notamment les conditions d'un futur rachat. "Le territoire et les salariés doivent être associés à ce processus en toute transparence", conclut-elle.

Les salariés de GE Steam Power ont prévu de se rassembler jeudi 22 avril sur le site de Cravanches pour demander plus d'efforts de la part de la direction.