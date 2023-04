Géant mondial du médicament, Thermo Fisher lance son centre de recherche et développement à Bourgoin-Jallieu

Le groupe américain ThermoFisher Scientific vient d'inaugurer son tout nouveau centre de recherche et développement à Bourgoin-Jallieu. Le site nord-isérois existe depuis plus de 60 ans, il était avant connu sous le nom de Pathéon France Pharmaceutique. Son centre de recherche et développement représente un investissement de 4 millions d'euros, dont 800.000 apportés par l'Etat français dans le cadre du plan France Relance. Isabelle Lafosse-Marin, la directrice générale du site berjallien, répond aux questions de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Vous inaugurez sur ce site un centre de recherche et développement. Quel est l'enjeu de ce centre ?

Isabelle Lafosse-Marin : Ce centre de recherche et développement va nous permettre d'aider nos clients à développer des formules et des procédés, depuis le tout début du médicament. Ensuite on va pouvoir emmener ces nouvelles formules, qui vont passer de la phase pré-clinique aux phases cliniques, et ensuite à l'industrialisation et commercialisation sur les mises en marché.

On a développé sur le site le savoir faire du développement des phases, surtout phases cliniques et pré-industrialisation, depuis 2010. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente et on complète la panoplie des services pour vraiment venir aider des clients qui sont des plus petites structures, qui n'ont pas forcément ce savoir-faire ou les labos. On offre ce service maintenant pour les accompagner de bout en bout.

Des laboratoires pharmaceutiques, il y en a beaucoup. Ce centre de recherche et développement, ça permet aussi de rester concurrentiel sur ce marché ?

Tout à fait. Alors, le site de Bourgoin a des clients qui sont situés partout à travers le monde. Mais bien sûr, ce qui est très utile, c'est de pouvoir offrir nos services aux petites, moyennes et grandes entités de pharmaceutique qui se situent dans la région ou dans le périmètre européen. En général, elles cherchent un partenaire qui n'est pas trop loin pour pouvoir faire leurs essais et développer leurs produits.

Est-ce que l'ouverture de ce centre de recherche et développement a impliqué des embauches sur ce site de Bourgoin-Jallieu ?

En effet, c'est une nouvelle activité que l'on amène ici dans la région et on prévoit sur les prochaines années d'embaucher jusqu'à 50 personnes de plus. Aujourd'hui, on est à peu près 600 personnes sur le site de Bourgoin.

On sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont du mal à recruter. Là, vous vous développez. Le recrutement est un des enjeux pour votre entreprise ?

Toujours, le recrutement c'est un enjeu important. On est privilégié ici dans la région parce qu'on a un bon vivier de formation et d'écoles qui sont soit en ingénierie, soit en pharmaceutique, soit des BTS dans des pôles techniques. Donc, on est capable de recruter. Sur le site, on a chaque année entre 20 et 30 alternants ou des stagiaires dans les différents services que l'on forme aussi, donc ça nous permet aussi d'avoir un regard sur les prochaines générations. On a un partenariat avec les écoles donc on intervient là-bas aussi pour présenter notre activité.