Gebetex triera 50 tonnes de textile par jour dans son futur centre près de Vernon

Chaque semaine, cinq gros camions arrivent de toute la France chez Gebetex Tri à Vernon. À leur bord, des tonnes et des tonnes de vêtements usagés, chaussures ou couettes qui vont être triées par les salariés du centre. Première étape, "faire un "mix", quand on a des caisses de Bastia ou des caisses de Lille, si on trie que du Lille, on va avoir du mal à répondre sur du produit léger" explique Paul-Antoine Bourgeois, l'un des cogérants. Les salariés répartissent donc les articles et chaque salarié trie une tonne de textile par jour. Une partie est directement emballée et une autre part sur un deuxième tri.

REPORTAGE - Chez Gebetex, chaque salarié trie une tonne de textile par jour Copier

Les textiles sont sortis des caisses et c'est l'étape de premier tri chez Gebetex © Radio France - Laurent Philippot

Les textiles triés chez Gebetex partent ensuite ensuite dans des friperies, selon plusieurs filières : friperie "Extra" pour la France et l'Europe, friperie "Rétro" ou "Vintage, friperie "Tropical Mix" à destination de l'Afrique. 95% des textiles qui passent par Vernon seront réemployés en tant que vêtements. Le reste finira en chiffons d'essuyage pour l'industrie, essentiellement en Europe de l'est, ou en effilochage pour le Pakistan et l'Inde. Les fibres des textiles sont récupérées pour ainsi créer de nouveaux produits pour l'isolation ou le rembourrage par exemple.

à réécouter Fripply, la friperie en ligne lancée par deux Rouennais

Arrivée en stage cette semaine, Djeneva a pour mission de conditionner les chaussures en sacs © Radio France - Laurent Philippot

Mais dans ses locaux vernonnais, l'entreprise est à l’étroit et rencontre des problèmes de stockage. "Aujourd'hui, le bâtiment nous empêche de faire un deuxième tri complet" explique Paul-Antoine Bourgeois. D'où un déménagement à deux kilomètres de là, à La Chapelle-Longueville, sur un terrain proposé par Seine Normandie Agglomération. Un demande de permis de construire doit être déposée d'ici trois semaines pour la construction d'une usine ultramoderne de 6600 mètres carrés.

Une usine dernier tri, dernier cri

De 2200 mètres carrés à Vernon, Gebetex passera à 6600 mètres carrés à La Chapelle-Longueville. Un bâtiment ultramoderne, validé par France Poulain, l'architecte des Bâtiments de France et respectueux de l'environnement et des voisins du village. Les terres du chantier seront par exemple conservées pour créer un merlon de deux mètres végétalisé. Le futur centre de tri sera entièrement digitalisé et automatisé et Paul-Antoine Bourgeois y voit deux avantages : "Optimiser nos flux et optimiser nos ventes".

La presse revoler qui permet de faire des balles de vêtements sera dans le future centre remplacée par une presse automatisée et enterrée © Radio France - Laurent Philippot

Une fois triés, les textiles finissent dans des balles de 450 kilos. Demain, avec la nouvelle presse, "on pourra optimiser le tri, trier plus fin" avance Jean-Mayeul Bourgeois et ainsi s'ouvrir de nouveaux marchés avec des balles presque à la demande et peut-être réduire encore un peu plus si c'est possible ses déchets. Les déchets ultimes (ce qui ne peut pas être transformé) ne représentent que 0,4% des volumes traités par Gebetex.

Préserver l'emploi en France

Gebetex va investir 11 à 13 millions d'euros pour son futur centre à La Chapelle-Longueville. Le projet a séduit le plan France Relance et se voit attribuer une aide de 800.000 euros. "Ces 800.000 euros nous permettent de sécuriser cette entreprise en France, de garder les emplois en France et de ne pas casser la dynamique" explique Jean-Mayeul Bourgeois. L’œil et la main de l'homme (en l'occurrence de la femme puisque les postes au tri sont tous occupés par des femmes) sont essentiels pour la qualité du tri des textiles car "l'intelligence artificielle ne saura pas détecter si tel ou tel article est de moins bonne qualité, l'humain reste le cœur de ce projet". De 18 salariés actuellement, Gebetex espère passer à une cinquantaine à La Chapelle-Longueville.

France Relance nous permet de voir plus loin, plus grand et donc plus sûr - Jean-Mayeul Bourgeois

Gebetex à Vernon est la douzième entreprise lauréate de France Relance dans l'Eure à recevoir son panneau officiel © Radio France - Laurent Philippot

L'aide financière de l’État permet également "d'aller plus loin dans l'automatisation et la digitalisation de l'entreprise sur notamment un deuxième tri en plateforme qui permet d'optimiser les démarches". La livraison du nouveau centre de tri est prévue en octobre 2022 et Gebetex projette de créer une trentaine de nouveaux emplois, quasi entièrement dédiés au tri pour pouvoir trier 50 tonnes de textile par jour.