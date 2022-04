Gefco rachète les parts de son actionnaire russe : "nous avons un avenir" se réjouit un salarié

C'est un grand soulagement pour les salariés de Gefco. L'entreprise de transports avait cédé 75% de ses parts en 2012 aux Chemins de fer russes (RZD). Un actionnariat majoritaire devenu très gênant depuis l'invasion russe en Ukraine, il y a maintenant plus d'un mois. Gefco annonce ce vendredi 1er avril racheter les parts de RZD. Le PDG des Chemins de fer russes est réputé pour être proche du président Vladimir Poutine.

Dans un communiqué, l'entreprise précise : "l'actionnaire majoritaire de Gefco a été placé sous sanctions par les autorités américaines, européennes et britanniques [...] La conduite de nos affaires quotidiennes est devenue extrêmement difficile..."

Les salariés commençaient à craindre pour le paiement de leurs salaires, indique Patrice Clos, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière dans l'entreprise : "Fermer les banques aux entreprises russes, cela devient compliqué de faire des virements, des crédits... On devait trouver une solution, on est une entreprise viable et on allait subir les sanctions et risquer jusqu'au dépôt de bilan." Forcément, cette nouvelle le soulage : "L'entreprise s'assure un avenir, Gefco reprend le contrôle, forcément pour nous c'est rassurant."

A Etupes, dans le Doubs, l'entreprise compte près de 400 salariés. Ils étaient plus de 650 avant les quatre plans sociaux connus par Gefco.

D'après différentes sources syndicales, l'entreprise CMA CGM devrait également prendre 25% de parts dans l'entreprise.