Geispolsheim : le toit de l'hypermarché Leclerc repeint en blanc contre la chaleur

Il reste encore une petite parcelle à peindre sur les 12 300 mètres carrés qui constituent l'immense toit de l'hypermarché Leclerc de Gespolsheim. Mais entre la partie noire et la partie peinte en blanc, la différence de température est déjà flagrante, selon Philippe Lang, qui gère les travaux : "ici c'est simple, on approche les 69 degrés sur la partie non couverte et sur la partie partiellement couverte, on diminue la température de 20 degrés, le tout en plein soleil, dans les mêmes conditions", raconte-t-il, son thermomètre à la main.

Avec le réchauffement climatique, ils ont de plus en plus de clients et pour cause, les effets se ressentent déjà dans le magasin. "Ca fonctionne déjà", selon Eric Lorentz, le directeur général de la société qui exploite l'hypermarché, "là il est midi, il fait relativement chaud, la clim ne s'est pas encore mise en route".

Eric Lorentz, directeur général de la société qui gère l'hypermarché et Philippe Lang, qui s'occupe des travaux. © Radio France - Paola Guzzo

200 000 euros d'investissement

Pas de climatisation à midi, contrairement à l'an dernier, à la même période, et quand les trois couches seront posées, il s'attend à d'autres bienfaits : "Ca permet de peu ou de ne pas climatiser et donc de réduire notre consommation d'énergie, ça limite aussi les émissions de gaz à effet de serre, du fait qu'on utilise moins d'énergie, et on économise 30 degrés pour refroidir les condenseurs et produire le froid en magasin".

Et l'initiative est très bien perçue par certains clients, comme Laurence, qui vit du côté d'Erstein : "D'accord ça fait des économies d'énergie mais c'est très important en ce moment de faire quelque chose pour la planète. Si en plus il y a moins d'émission de gaz à effet de serre, c'est super". Le toit fait plus de 12 000 mètres carrés, l'équivalent de deux terrains de foot, il aura fallu investir 200 000 mille euros pour ce projet qui devraient être amortis d'ici cinq ans.